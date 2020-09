'Ma trener Hajduka može imati samo napadačku filozofiju...'

Hajduk se mora boriti za vrh, znači mora napadati, voditi se poviješću i mentalitetu, podneblju. I ja ću težiti tome. Moj zadatak je konsolidirati momčad, napraviti kompaktnost momčadi i standardizaciju. kaže Hari

<p>Trener Hajduka Hari Vukas gostovao je u klupskom 'podcastu', u kome se po prvi put, nakon što je sjeo na klupu Hajduka treći put, osvrnuo na ono što ga čeka... Već u subotu na Poljud mu dolazi Dinamo, nakon toga Renova...</p><p>Uvijek je zahtjevno, pogotovo kraj ljeta i početak jeseni u Hajduka. Imali smo dosta reprezentativaca, ali moramo se spremati za svaku utakmicu. Mi pripremamo sve utakmice, ali igrače fokusiramo samo na Dinamo. Nije ni igračima prvi put da igraju protiv Dinama, pitanje je u kavom će sastavu i sustavu oni igrati, i njih čeka europska utakmica....</p><p><strong>Kakva je vaša trenerska filozofija?</strong><br/> Uvijek se priča o trenerskoj filozofiji. Trener Hajduka ne može imati nikakvu nego napadačku filozofiju. Ali što to znači, ne smiješ napasti s osam igrača i ostaviti dva stopera da se brane. Hajduk se mora boriti za vrh, znači mora napadati, voditi se poviješću i mentalitetu, podneblju. I ja ću težiti tome. Moj zadatak je konsolidirati momčad, napraviti kompaktnost momčadi i standardizaciju. Rezultat je u prvom planu ali težimo i dobroj igri.</p><p><strong>Koju ligu volite, kakvu igru?</strong><br/> Kao trener ne gledam kao navijački, tko mi je simpatičan. Treba gledati i učiti. Svi mi gledamo ekstra igrače, trenere, klubove, Barcelonu, Bayern, Real, ali mi nemamo takve igrače. Barcelona je prvo mjerilo napadačkog nogometa, reposjed, Bayern je igrao 'atomski nogomet', imate Kloppov Liverpool. Svi mi to gledamo... Mene fascinira recimo Simeonova obrana, oni primaju 15-20 golova u sezoni, i idem vidjeti što i kako oni rade.... Svi mi to gledamo i pratimo i učimo.</p><p><strong>Imate li igrače za sustav koji planirate igrati?</strong><br/> Treba gledati karakteristike igrača, a ne gurati ih u sustav koji im ne paše. Stariji treneri su uvijek govorili da stavljamo igrače u poziciju u kojoj se najugodnije osjećaju. To je naš cilj.</p><p><strong>Prinove?</strong><br/> Diamantakos je tu dva mjeseca, dobar je, čini druge boljima. Todorović je kao mlad otišao u Red Bull, radi se o kvalitetnom igraču koji je možda došao u prejaku sredinu. Nadam se da će pomoći i sebi i nama. Prije par dana je došao Atanasov koji je mlad i perspektivan otišao u Tursku, možda i on prerano napravio veliku stepenicu i nadamo se da će pomoći i sebi i nama, kao Todorović...</p><p><strong>Renova</strong><br/> - Znamo neke stvari o njima, igrače nismo opterećivali, čim završi Dinamo krećemo u realizaciju tih stvari protiv njih...</p><p><em>Uskoro opširnije...</em></p>