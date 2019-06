Maca Maradona: 'Trpam' s 58 godina, a pretrčim i po 14 km!

Ma, kakva trenerica, ne želim ja to još. Imam znanja da bez problema mogu sjediti i na klupi neke prvoligaške momčadi, ali igrat ću dok mogu, riječi su to Marije Matuzić (58), legendarne Mace Maradone.

Igrala je prošle sezone, a igrat će i iduće, vjerojatno još nekoliko godina. Takva je, ne može bez travnjaka i lopte.

- Prošlu sam sezonu igrala za Pregradu. Nažalost, ispale smo u drugu ligu. Tamo sam bila posljednjih godina, mogu ostati, ali mogu otići i u neki drugi klub. Imam ponude iz nižih njemačkih liga, mogu otići i tamo - kaže nam Marija Matuzić.

Teško da će otići izvan Hrvatske jer je i kao talentirana nogometašica i kasnije poznata i priznata, odbijala apsolutno sve ponude.

- Imala sam ponude i Seville. Nudili su mi ogroman novac, bijesni automobil i vilu da dođem, ali sam ostala doma. Bila sam mlada, teško smo živjeli. Gdje ću ja u Dugoj Resi ostaviti svoju majku i otići u zemlju gdje ne znam niti jezik. Nije to bila jedina ponuda, zvali su me i iz drugih država, ali nikad nisam otišla - rekla je legendarna Marija.

Loto Zagreb, Zagreb, Dinamo Maksimir, Agram, to su bili njeni klubovi. Za žensku nogometnu reprezentaciju bivše države odigrala je 14 utakmica, dok je ‘kockice’ nosila u 20 navrata.

Oduševljavala je svojim nogometnim znanjem i potezima, a ništa se nije promijenilo ni sad kad na leđima ima 58.

- Zabijam ja golove i s 58 godina. Malo koju utakmicu da ne zabijem gol. Ako slučajno ne zabijem, onda ‘nariktam’ gol. Nema za mene odmora. Gotovo svaku utakmicu igram do kraja. Odradim 90 minuta, a u ovim godinama znam pretrčati i po 14 kilometara. Svi se pitaju kako to mogu. Jednostavno, naviknula sam trčati, boriti se i truditi se na terenu. Kod nas u ekipi ima djevojaka koje ne trče, a one su puno mlađe od mene. Meni to nije problem, nizati kilometre, biti u formi - kaže Maca Maradona.

Bila se kratko okušala u trenerskom poslu, ali nije joj išlo. Paralelno je bila igračica i trenerica ŽNK Dinamo-Maksimir, ali guranje lopte joj je uvijek bilo draže. Prisjetila se i kako je dobila nadimak Maca Maradona.

- Kad se pojavio Diego Armando Maradona, onda je bio apsolutno nedodirljiv. Najbolji igrač na svijetu. Ja sam u to vrijeme doista sjajno igrala. Ljudi koji su dolazili na utakmice su govorili da imam driblinge i poteze kao on. Znali su reći: ‘Vidi je, zabija kao Maradona’. Stalno su spominjali Maradona, Maradona i tako sam dobila taj nadimak - rekla je Marija, koja nije upoznala Diega, ali...

- Nažalost, nisam ga upoznala, ali je moj prijatelj Ivan Ljubičić od njega tražio da potpiše dres. Dobila sam njegov dres iz Argentine, a kad je u Zagrebu bilo finale Davis Cupa, onda ga je Ljubičić zamolio da mi se potpiše. Napisao je za Macu Maradonu. Taj dres čuvam u svojoj kući, to mi je nešto posebno - otkrila nam je Matuzić.

U tijeku je Svjetsko prvenstvo za nogometašice u Francuskoj. Marija često pogleda utakmice. Gledala je u petak navečer četvrtfinale između Francuskinja i Amerikanki. SAD je dobio 2-1 i prošao je u polufinale, to je baš razveselilo Mariju.

- Igrala sam utakmice protiv američke izbornice Jill Ellis. Amerikanke su mi oduvijek bile drage. Nadam se da će osvojiti naslov svjetskih prvakinja - kaže Marija.

Maca Maradona će i idućih godina zabijati, u međuvremenu će odigrati mali nogomet s muškarcima. Majstor s loptom, nadimak joj itekako pristaje.