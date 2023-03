Mađari prkose Uefi: 'Dozvolit ćemo zastave Velike Mađarske'

U mađarskim medijima prethodnih dana pojavila se informacija kako kako je Uefa dopustila unošenje zastava s kartom Velike Mađarske, no europska krovna nogometna organizacija je to jasno demantirala i poslala upozorenje Mađarima. Ako navedene zastave osvanu na stadionu, čeka ih kazna.

No, susjedi i dalje tjeraju po svome. Mađarska večeras od 19.30 u Budimpešti na Puškaš Areni igra prijateljski susret protiv Estonije, a za četiri dana na istom stadionu protivnik će biti Bugarska u prvom kolu kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Mađarski nogometni savez je tim povodom objavio priopćenje u kojem je dao do znanja da neće zabraniti zastave s kartom Velike Mađarske referirajući se na to da navedeni simboli nemaju veze s diskriminacijom ili rasizmom.

- Radi se o povijesnoj karti Mađarske koja je jednostavno pogrešno interpretirana. Postoje nesigurnosti i nesporazumi oko tih simbola, a za sve su krivi mediji. Zbog toga osjećamo da je potrebno ponoviti naše objašnjenje. Odluku o nošenju tih zastava donosi naš savez, koji će ih dozvoliti na stadionima u sljedeće dvije utakmice. Rumunjski nogometni savez očito je pogrešno interpretirao te simbole i zbog toga napao mađarski savez. Nastavljamo se boriti protiv svih oblika rasizma i diskriminacije, ali zastave ćemo dozvoliti i zbog toga ne bismo trebali biti optuženi za rasizam ili isključivost - brane se u savezu.

Što je Velika Mađarska?

Velika Mađarska iredentistički je pojam koji obuhvaća ideju povratka nekadašnjih teritorija Mađarskog Kraljevstva iz 19. stoljeća pod vlast Budimpešte. Obuhvaćala je cijeli sjeverni dio Hrvatske, Gorski kotar i Liku, ali i Slovačku, Vojvodinu, dijelove Slovenije, Rumunjske, Ukrajine, Srbije i Austrije.

Što su objavili iz HNS-a?

O cijeloj situaciji oglasio se i Hrvatski nogometni savez. Na spomenutoj karti Mađari 'prisvajaju' i dio Hrvatske.

- Sa svoje strane, Hrvatski nogometni savez oštro bi se protivio dopuštanju korištenja bilo kakvih zastava ili transparenata koji bi mogli imati geografske pretenzije na teritorij Republike Hrvatske te će nastaviti pozorno pratiti situaciju i službeno reagirati u slučaju potrebe. HNS duboko vjeruje da će Uefa nastaviti dosljedno provoditi stav o nedopuštanju korištenja nogometnih utakmica u političke svrhe.

Što kaže Uefa?

Došli smo u posjed službenog dopisa Uefe mađarskom nogometnom savezu u kojem je europska krovna nogometna organizacija zabranila korištenje navedenih zastava i obilježja, a potpisao ga je glavni tajnik Theodore Theodoridis. Taj susret bit će pod posebnim povećalom.

- Na naše potpuno iznenađenje, saznali smo za medijska izvješća u kojima se navodi da je Uefa odobrila korištenje

takvih zastava i transparenata na utakmicama UEFA natjecanja. U tom smislu, radi izbjegavanja svake sumnje, želimo pojasniti da ni u jednoj fazi Uefa nije odobrila korištenje takvih zastava ili transparenta. Štoviše, kao što je spomenuto u našem pismu, prisutnost takvih transparenta može dovesti do disciplinskih posljedica, zbog čega Vam toplo preporučujemo da poduzmete potrebne korake kako bi se izbjeglo pojavljivanje ovih zastava/bannera na bilo kojoj Uefa utakmici. Konačno, kao što je već spomenuto u našem prethodnom pismu, neovisna disciplinska tijela će odlučiti, ako treba, procijeniti stvar i eventualno izreći stegovne sankcije u skladu Disciplinskim pravilnikom Uefe - piše u dokumentu.

Mađari su se, zasad, oglušili na upozorenja iz Uefe, no ukoliko se sporne zastave pojave na tribinama Puškaš Arene u dvije utakmice protiv Estonije i Bugarske, protiv tamošnjeg saveza bit će pokrenut disciplinski postupak.

