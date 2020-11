Mađari u drami okrenuli Island, Slovačka prošla u produžecima

Iako su opasno visjeli do 88. minute, Mađari su okrenuli u samoj završnici ogleda protiv Islanda i izborili ulazak u skupinu smrti, dok su Slovaci izbacili Sjevernu Irsku i izborili mečeve sa Španjolcima

<p>Dramatično je bilo u Beogradu, gdje je <strong>Škotska</strong> nokautirala Srbiju, ali i na drugim travnjacima završnice play-offa Eura. Pogotovo u Budimpešti. Nakon <strong>Sjeverne Makedonije</strong>, završnicu EP-a izborili su i <strong>Mađarska</strong> i <strong>Slovačka</strong>.</p><p>Mađarska je drugi EP u nizu izborila nakon velike drame, okrenuvši rezultat protiv Islana u posljednjih pet minuta utakmice. Gosti su poveli u 11. minuti golom Gylfija Sigurdssona nakon velike pogreške domaće 'jedinice' Petera Gulacsija kojem je prošla kroz ruke nakon što je veznjak Evertona pucao iz slobodnog udarca.</p><p>Island je sve do same završnice držao vodstvao, a onda sve prosuo. U 88. minuti je izjednačio naturalizirani Francuz Loic Nego, da bi u drugoj minuti nadoknade veznjak Salzburga Dominik Szoboszlai sjajno pogodio za 2-1.</p><p>Mađarska će na EP-u igrati u "skupini smrti" zajedno s Njemačkom, Francuskom i Portugalom.</p><p>Slovačka je u Belfastu nakon produžetaka pobijedila Sjevernu Irsku sa 2-1 izborivši EP na kojem će igrati u skupini E sa Španjolskom, Poljskom i Švedskom.</p><p>Slovačka je povela u 17. minuti pogotkom Juraja Kucke koji je iskoristio pogrešku domaćeg veznjaka Georgea Savillea nakon što je ovaj glavom vraćao loptu svojem suigraču, no to je učinio vrlo loše. Kucka je "ukrao" loptu i jurnuo prema suparničkim vratima i zabio za 1-0.</p><p>Sjeverna Irska je uspjela izjednačiti u 88. minuti autogolom Milana Škriniara koji je ubačaj McNaira pospremio u vlastitu mrežu. U posljednjim trenucima susreta domaćin je mogao okrenti rezultat, no Lafferty je pogodio okvir gola.</p><p>Gosti su do nove prednosti došli u 110. minuti golom Michala Duriša koji je s ruba šestnaesterca pogodio donji desni kut vratara Baileyja Peacocka-Farrella.</p>