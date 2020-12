Zabio je Eibaru, pauzirao protiv Granade zbog lakše ozljede, vratio se i - opet zabio. To je naš maestro!

Luka Modrić zaigrao je od prve minute za svoj Real Madrid na gostovanju kod Elchea i zabio za vodstvo od 1-0 u 20. minuti. Kapetan 'vatrenih' sjajno je uposlio Asensija koji je opalio prema golu i pogodio prečku, a lopta se potom vratila u šesnaesterac gdje se nalazio Luka. Pored dvojice igrača Elchea uspio je sa svoja 172 cm udariti loptu glavom i zabiti za vodstvo! Ipak, Elche je izjednačio na 1-1 golom iz penala u 52. minuti preko Fidela.

Iako mu je 35 godina, Luka u posljednje vrijeme igra fenomenalno. Na početku sezone Zinedine Zidane mu je dozirao minutažu, ali kada je vidio da je vrag odnio šalu... Pustio je Modriću da dirigira Realovim orkestrom, a to je doveo do šest pobjeda zaredom.

Fascinira ta njegova lakoća igranja, sigurnost i energija kojom druge suigrače čini boljima. Mnogi vrhunski veznjaci su u njegovim godinama bili u egzotičnim ligama ili nisu pružali kao u ranijoj fazi karijere, ali Luka čini suprotno. Igra kao da je na vrhuncu moći, a zaista ga je užitak gledati.

Možda mu ne predstoji još puno utakmica u nogama i jasno je da sve ima rok trajanja, ali Luka u ovome trenutku blista i Real je svjestan da još ne može bez njega. Shvatio je to i Perez koji mu je produžio ugovor do 2022. godine, a do tada će Madriđani morati pronaći pravu desetku i zamjenu za našeg maestra.

Zanimljivo, prema dostupnim podacima na Transfermarktu, Luki je ovo prvi gol za Real glavom, a ukupno 26. u bijelom dresu. U Dinamu nikada nije zabio glavom, a u Tottenhamu jednom od svojih 17 golova.