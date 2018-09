Magistarski rad Nenada Bjelice, arhitekta europskog Dinama...

Nenad Bjelica je u nekoliko mjeseci u Maksimiru izgradio momčad s glavom, repom i divovskim mudima. Pobjeda protiv turskog velikana ulazi u pet najvećih Dinamovih pobjeda u posljednjih 20 godina u Europi. Uz one dvije protiv Ajaxa u Amsterdamu, Villarreal u Zagrebu i naravno najveće slavlje, pobjeda protiv Arsenala u Ligi prvaka sa Zoranom Mamićem na klupi.

Smrknulo se pred očima Phillipeu Cocu, nekada velikom nizozemskom igraču. Susreli smo se s njim nakon utakmice, zamolili ga za sliku. Bio je ljubazan i kada smo mu poželjeli sreću protiv Trnave, Anderlechta i Bešiktaša, zahvalio se, ali pitanje je hoće li dočekati te utakmice nakon ovog što ga je snašlo u Maksimiru. Bio je to plavi uragan, modri stroj koji je doslovno pregazio Fenerbahče. Da je bilo malo sreće, i da je sudac bio prisebniji, Fener je mogao nazad u Istanbul biti ispraćen sa 7, 8 komada.

Valjda je i Jose Mourinho bio sretan što je njegov Manchester United u prvom kolu gostovao kod Young Boysa i lako ih riješio jer sinoćnji Dinamo bi im stvorilo velike probleme. Bilo je u novijoj povijesti velebnih noći za Dinamove navijače. Bio je tu i onaj čudesni remi s Manchesterom iz 1999. No, ova pobjeda ima posebnu draž. Turci imaju priču iz 1001 noći, a dinamovci imaju ovu priču i još neke iz svojih čarobnih noći.

Foto: Antonio Bronic/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Zamislite kakav je bio problem proglasiti igrača utakmice. Izet Hajrović, Mario Gavranović, Petar Stojanović, Dani Olmo, Ivan Šunjić, Emir Dilaver. Svi su oni odigrali odličnu utakmicu, a neki od njih i najbolje partije u karijeri. Briljirali su na terenu, ali bome su i oduševili gestama na kraju utakmice. To je prvi napravio Amer Gojak, a onda su ga slijedili i ostali. Došao je do mjesta gdje utakmice prate osobe s invaliditetom, a onda su stigli i ostali. Igrači Dinama su tamo bili nekoliko minuta, izgrlili su se s njima i slikali se. To je potez za svaku pohvalu.

Osim fantastične taktike, Nenad Bjelica je na terenu uspio pokazati i svoje nogometne sposobnosti. Jednu je loptu štopao bolje od turskih napadača. Iako nije priznao, sigurno je to bio njegov trenerski magistarski rad. Doktorat neka još malo pričeka jer ovaj njegov Dinamo može pokazati još puno toga u Europi. Samo je Sevilla u prvom kolu slavila uvjerljivije od Dinama. U šali možemo reći da su Španjolci dokazali da će biti finalisti Europske lige jer su oni specijalizirani za to. Svijet su obišle slike iz Maksimira. Dinamo je i u prijestolnici EU Bruxellesu i Slovačkoj, odnosno Anderlechtu i Spartaku Trnavi poslao jasnu poruku.

Osmjesi zadovoljstva na svakom koraku. Tako je to izgledalo u četvrtak navečer. Na tribinama je bila i supruga Nenada Bjelice zajedno s njihova dva sina. Bjelica je pobjedu posvetio baš njima. Koliko je bio raspoložen svjedoči i scena sat vremena nakon kraja utakmice.

Foto: Antonio Bronic/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Pobjedu sam posvetio obitelji, ali sam zaboravio našeg psa Rokija. On je dio obitelji i ovo je pobjeda za njega - nasmijao se Bjelica u krugu svoje obitelji ispod južne tribine.

Protiv Young Boysa je nedostajalo malo sreće. Šteta što nije izborena Liga prvaka, ali će se u Europskoj ligi itekako imati što za prikazati. Generacije i generacije čekaju proljeće u Europi. To je san, a Dinamo i njegovi navijači se nadaju i vjeruju kako neće dočekati pola stoljeća bez proljeća u europskim natjecanjima.

Svi su na Maksimiru jučer dali svoj obol u pobjedi, od fantastične atmosfere do stručnog stožera. Primjerice pomoćni trener Nino Bule. U drugom poluvremenu se Hajrović ozlijedio. Šepao je dok je Fener imao napad, a Bule je ustao s klupe i rekao "Hajro, pa lezi". Izet je odmah legao da mu se ukaže pomoć i da se razbije ritam Turaka koji su pritiskali u to vrijeme. Detalji odlučuju velike utakmice i ovakvi detalji dokazuju koliko je cijela klupa bila uz igrače. Bjelica tvrdi da u ovom Dinamu ima prostora za napredak. Treba mu vjerovati jer je on to zajedno s igračima zaslužio. Ovo je bila čista petica iako Fener nije primio pet komada, no sve je ostalo bilo za najveću ocjenu.