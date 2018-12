Mahao je golf palicom i urlao: 'Ubit ću te, pi..o crvenokosa'!

Norveški nogometaš John Arne Riise imao je sjajnu karijeru. Iz matičnog Aalesunda lijevi je bek svoje najbolje nogometne godine proveo u Monacu, Liverpoolu i Romi.

Sa Redsima je 2005. osvojio Ligu prvaka, a kako piše u svojoj autobiografiji samo godinu i pol kasnije moglo se dogoditi zauvijek bude onesposobljen igrati nogomet i to - zbog udaraca golf palicom kojima mu je noge pokušao slomiti pomahnitali suigrač, Craig Bellamy!

- Bili smo u Algarveu, na opuštanju i team-bulidingu prije utakmice s Barcelonom... Siječanj 2007. Navečer smo sjedili u nekom karaoke klubu i Bellamy me nagovarao da i ja pjevam. Popilo se, bio je dosadan i nakon nekog vremena sam mu rekao 'Začepi i pusti me na miru il' ću te zakucati šakom - piše Riise.

- Velšanin je jednostavno poludio. Urlao je 'Ubit ću te, p...o crvenokosa, ubit ću te'! Suigrači su nas smirili, ja sam se ubrzo pobrao u sobu i zaspao...

Foto: Nick Potts/PA/PIXSELL

Kraj priče bio je: daleko od kraja:

- Zaspao sam i, normalno, mislio da se neću buditi do doručka. Odjednom se upali svjetlo, ja sav pospan gledam što se zbiva i vidim: Bellamya. Stoji iznad kreveta sa golf palicom u rukama! Zamahnuo je svom snagom i opalio prema mjestu na kojem su mi pola sekunde prije bile potkoljenice. Da nisam uspio na vrijeme eskivirati udarac polomio bi mi obje noge i više nikada ne bih mogao igrati nogomet. Da je luđak uspio u tom bi mi trenutku okončao karijeru! Uspio je pogoditi me u kuk i bedra, ali to su bili slabiji, pijani i spori udarci. Kad sam ustao on je pobjegao, a ja od šoka ostao sjediti na krevetu.

Nastavak:

- Klub je Bellamya kaznio s 80.000 funti, a on mi se ispričao. Ponudio sam mu da se drugi dan potučemo, jedan na jedan, bez palica i ostalih 'piz.....a', ali nije ništa odgovorio. Onda je došla utakmica, luđak zabije prvi gol i proslavi: zamahom kao da udara golf-lopticu palicom?! Odmah mi je bilo jasno koliko je "iskrena" njegova isprika. Drugi gol za 2:1 pobjedu zabio sam ja, a Bellamy mi je: skočio u zagrljaj! Ne znam, valjda smo tu negativnu energiju ispucali golovima protivniku - napisao je Riise.

Foto: Reuters

Bellamy? Velšaninu nije bilo strano koristiti razne vrste 'dopinga', poznat je kao čovjek bez kontrole svojeg opakog temperamenta, a Riiseovu verziju demantira:

- Uzeo sam golf-palicu da 'Crvenokosog' malo uplašim. Ušao sam mu sobu, spavao je okrenut mi leđima. I po leđima sam ga... Više potapšao nego udario. Kad se sad toga sjetim, najrađe bi propao u zemlju od srama. To je bilo ponašanje agresivnog pijanca. Patetično i sramotno - napisao je Bellamy u svojem odgovoru.

Veliki klubovi svoje prljavo rublje skrivaju od javnosti, ali ovo u Liverpoolu nije bila praonica nego - ludnica.