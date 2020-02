Mahomes je točno ono što je trebalo NFL-u: Novi Tom Brady

Sjedili su i večerali u jednom lokalnom restoranu. Quarterback Kansas City Chiefsa, 24-godišnji Patrick Mahomes i njegova dugogodišnja djevojka Brittany Matthews samo su htjeli malo mira jer ga baš i nemaju otkako je postao megazvijezda NFL-a.

I dobili su ga. Cijelu večer nitko od gostiju nije smetao, nije žicao selfie ili autogram, prekidao im večeru. Baš nitko... To bi, recimo, u New Yorku ili Bostonu bilo nemoguće. Da su Mahomesa kojim slučajem draftirali, primjerice Giantsi, gazda bi morao isprazniti praktički cijeli restoran da mu osigura malo mira. Drukčije ne bi išlo.

Na kraju večeri mladić je platio račun, ostavio napojnicu. Pridržao je jaknu djevojci dok se oblačila. I na izlasku iz restorana je zastao... Okrenuo se.

Foto: Steve Mitchell/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Ljudi, vi ste divni. Hvala vam što ste nam dozvolili da večeramo u miru. Vi ste razlog zašto volim Kansas City - rekao je i mahnuo.

Nešto kasnije, kad su neki od gostiju restorana krenuli platiti, otkrili su da je račun - "nula dolara"! Superstar Chiefsa ostavio je gazdi novac i za njihove večere.

Patrick Mahomes je točno ono što je NFL trebao. Novi Tom Brady. Ponešto drukčiji, nema "supermodel girlfriend" tipa Gisele Bündchen, ali ima strašnu ruku, nevjerojatno čvrstu glavu i neviđeno je fokusiran na igru. Još je i brži od Bradyja. Znatno brži...

Foto: Reuters

Samo čudesan, supertalentiran igrač može baciti onakvo dodavanje od 44 jarda kao taj mladić u Super Bowlu, i to jedva sedam minuta prije kraja, u trenucima dok gubiš 20-10 - najviše tvojom krivnjom, jer si bacio dvije presječene lopte. Mahomes je potom u drugom pokušaju za 15 pogodio Tyreeka Hilla za novi prvi down, ali vraga - "crvena zastavica" San Francisca promijenila je sučevu odluku pa ga je čekao treći za 15 jardi. U tom trenutku statistikom opsjednuti Amerikanci izračunali su da je vjerojatnost pobjede San Francisco 49ersa oko 80 posto. Ali sport nije matematika. U sportu postoje nepredviđene okolnosti.

Samo igrač a la Tom Brady, hladnokrvan i fokusiran, u toj bi situaciji pod nevjerojatnim pritiskom suparnika, koji su ga proganjali cijelu utakmicu, bacio "bombu" od 44 jarda. Njegov hvatač Tyreek Hill je, za one koji ne znaju, bivša atletska nada - na 200 metara u srednjoj školi trčao je 20.14, a na stotki ispod deset sekundi - 9,98. Cimnuo je čuvara udesno, okrenuo oštro ulijevo i lopta mu je pala u ruke kao kruška. Nigdje nikoga oko njega. Bio je to trenutak kad su se stvari promijenile.

Foto: Robert Deutsch

U preostalih sedam minuta i nešto sitno Chiefsi su razorili 49erse, zabili 21 poen i primili nula. Od vođe obrane Tyranna Mathieua do Hilla, bili su apsolutno senzacionalni i uništili su momčad koja je bila pred vratima pobjede. Nakon 50 godina čekanja Kansas City nosi doma trofej šampiona...

Kansasov superstar punim imenom je inače Patrick Mahomes Drugi - jer otac mu se također zove Patrick Mahomes. Tata je bivši igrač američke profesionalne bejzbolske lige (MLB), pitcher Minnesota Twinsa, Boston Red Soxa, New York Metsa... Njegov sin dugo vremena se dvoumio na koji će draft uopće izaći, budući da je trenirao i bejzbol. Srećom, izabrao je bejzbol.

No kako to već obično biva - najbolji nikad nisu prvi pick na draftu. Nije to bio čak ni Michael Jordan (treći pick), recimo, pa ni Kobe Bryant (12. pick NBA drafta). Tom Brady pogotovo - njega su New England Patriotsi izabrali kao - pazite sad - 199. pick u šestoj rundi 2000. godine! Patrick Mahomes II. bio je deseti pick drafta 2017. i priča kako je uopće završio u Chiefsima polako ulazi u legendu. Za sve je kriv - Andy Reid. Lukavi "Brko" za kojeg kažu da je jedan od najvećih napadačkih genija i inovatora ove igre... On je izabrao, a oči mu je otvorio izvjesni Brett Veach.

Foto: MIKE BLAKE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Te godine imali su 27. pick drafta i Mahomes mu ispočetka nije bio ni na kraju pameti. Imao je solidnog quarterbacka Alexa Simtha. Chiefsi su već tad bili ozbiljna, nezgodna playoff momčad. Ali za srušiti "dinastiju" New Englanda trebalo je nešto više.

Jednog dana 2016. godine - treće sezone Alexa Smitha u Chiefsima (on će se kasnije strašno ozlijediti u Washington Redskinsima i još se nije vratio na teren) - Reid je šećući vidio jednog od svojih pomoćnika kako gleda neku snimku.

- Što gledaš? - pitao je Brko.

- Gledam našeg novog quarterbacka - odgovorio mu je Brett Veach.

Gledao je Mahomesa Drugog u dresu Texas Techa.

Od tog trenutka bio je pod povećalom Chiefsa. No Reid još nije bio siguran da će potrošiti pick prve runde na tog maloga.

Nekoliko mjeseci prije drafta 2017. Mahomes je još bio daleko od zvijezda. Andy Reid pozvao je Veacha i malo ga podbadao.

- Čuj, gledam malo projekcije, pa ovaj tvoj nije niti u prvoj rundi kako sad stvari stoje - rekao mu je.

Foto: Steve Mitchell

No stvari su se ubrzo promijenile. Kako se bližio draft u travnju, tako su dionice mladog quarterbacka krenule rasti. Impresionirao je jednu za drugom momčadi na "workoutovima" i intervjuima... Par dana uoči drafta bilo je već sigurno da ide u prvoj rundi. A Kansas bira tek 27. po redu... Nije bilo druge. Reid je najprije morao saznati kako stvari stoje. Doznao je da na 11. mjestu New Orleans Saintsi dvoje između Mahomesa i također izvrsnog igrača - cornerbacka Marshona Lattimorea. Da stvar bude još gora, na 13. mjestu franšiznog quarterbacka htjeli su i Arizona Cardinalsi (oni će dvije godine kasnije imati prvi pick pa izabrati Kylera Murraya).

Foto: SHANNON STAPLETON/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Nije bilo druge, Reid se upustio u trampu. Na desetom mjestu birali su Buffalo Billsi i ispostavilo se da oni iz nekog razloga nisu bili pretjerano zagrijani za Mahomesa, iako im je trebao quarterback. Kasnije će i oni na idućem draftu izabrati odličnog mladog igrača na toj poziciji - Josha Allena. Ali Mahomesa nisu htjeli... Kakva greška!

Brko je uskočio u vlak, prestigao Saintse i Cardinalse, dao svoj pick broj 27 i izbor prve runde iduće godine plus neke izbore kasnijih rundi... I ugrabio Mahomesa kao drugog quarterbacka izabranog te godine. Chicago Bearsi užasno su pogriješili jer su kao drugi pick uzeli prosječnog Mitchella Trubiskog. Bilo je tu izvrsnih igrača poput prvog picka Mylesa Garretta ili running backa Leonarda Fournettea (4. pick), kao i ove sezone fantastičnog Christiana McCaffreya, kojeg su na 8. mjestu uzeli Carolina Panthersi.

Foto: Reuters

Ali nitko od njih nije prije 25. rođendana osvojio Super Bowl i postao MVP finala, kao zvijezda Chiefsa ove sezone, i pritom još bio MVP cijele lige - Patrick je to bio prošle godine.

Mahomes je, to je tako jasno, nešto posebno. Novi Brady, k tome još opušten, nasmijan i nevjerojatno brz. A Kansas City je s njim, Hillom, tight endom Travisom Kelcejem i genijalnim "Brkom" na klupi potencijalna nova dinastija.

Rekosmo, točno ono što je NFL-u trebalo.