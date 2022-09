Mahomes 'uništio' Cardinalse, Billsi se poigrali s LA Ramsima, teške ozljede Watta i Prescotta

Krenula je i nova NFL sezona. Već prve dvije večeri (četvrtak i nedjelja) ponudili su pravi spektakl ljubiteljima američkog nogometa, bilo je tu sjajnih utakmica, brojnih iznenađenja, pa su prve poraze upisali i prošlogodišnji prvaci Los Angeles Ramsi i drugi sudionici Super Bowla Cincinnati Bengalsi. Bilo je tu i ozljeda, pa pogledajmo što nam je zapelo za oko u dvobojima 1. kola.

1. Mahomes i dalje djeluje čudesno

Kansas City Chiefsi ostali su tijekom ljeta bez najboljeg hvatača Tyreeka Hilla (otišao u Dolphinse), ali Patricku Mahomesu ni to ne predstavlja nikakav problem. Moćna družina Andyja Reida lakoćom je "pomela" (44-21) Arizonu Cardinalse, a Mahomes je bio - briljantan. Ponajbolji QB lige imao je 360 jardi dodavanja (30-39), uz pet touchdowna, bez ijednog turnovera.

Patrick Mahomes dvaput je dodavanjima pronašao probijača Edwards-Helairea, po jednom Kelcea, Fortsona i Hardmana, dok je vrlo aktivan u pass-igri bio i JuJu Smith-Schuster koji je u šest hvatanja skupio 79 jardi. Kansas City Chiefsi u ranoj fazi sezone izgledaju dominantno, napad predvođen Mahomesom djeluje nezaustavljivo, pa će i dalje biti glavni kandidati za hvatanje još jednog prstena.

2. Billsi brutalno 'pregazili' Ramse

Los Angeles Ramsi su prije samo sedam mjeseci osvojili Super Bowl, od tada nisu bitno promijenili roster svoje momčadi, pa su na otvaranju nove sezone "pregaženi" (31-10) od dojmljivih Buffalo Billsa. Josh Allen tako je uz dva TD-a ima i dvije presječene lopte, ali su njegovi hvatači Stefon Diggs i Gabriel Davis bili dojmljivi. I kombinirano uhvatili 210 jardi i dva TD-a.

Matthew Stafford na drugoj strani nije imao dobru večer, iskusni QB LA Ramsa imao je jedan TD uz tri interceptiona (presječena dodavanja). Jedina svjetla točka kod lanjskih pobjednika bio je MVP Super Bowla Cooper Kupp koji je u 13 hvatanja skupio 128 jardi i jedan touchdown. Los Angeles Ramsi se moraju uozbiljiti, što prije zaigrati u skladu s očekivanjima ili će upasti u velike probleme.

3. Burrow 'pao' s čak pet turnovera

Cincinnati Bengalsi su prošle sezone ostali kratki u Super Bowlu, mnogi vjeruju kako bi i ove trebali poharati AFC North. No, prvi dvoboj protiv vječnih rivala Pittsburgh Steelersa (poraz 23-20) pokazao je kako su Bengalsi i dalje momčad "u izgradnji". Joe Burrow imao je čak pet izgubljenih lopti (4 interceptiona i jedan fumble), ali Bengalsi su i uz skromnu predstavu zvijezde NFL lige mogli i morali do pobjede.

Pittsburgh Steelersi su imali 17-3 na poluvremenu, ali su im se tijekom dvoboja ozlijedili T.J. Watt (možda izgubljen za cijelu sezonu) i Najee Harris. Cincinnati Bengalsi su u nastavku stigli do izjednačenja, imali FG za pobjedu kojeg je blokirao sjajni Minkah Fitzpatrick. Domaćin je novi FG za pobjedu imao i u produžecima, ali opet su podbacili u specijalnom timu Bengalsa, pa je sjajni kicker Even McPherson (na krivo postavljenu loptu) promašio čisti zicer s 29 jardi. Jasno, Steelersi su to iskoristili pa u sljedećem napadu preko Boswella (pogodio FG s 53 jarde) otišli do velike pobjede.

4. Povratak Barkleyja, Thomasa, Hunta...

Već na otvaranju nove sezone oduševili su otpisani velikani poput Michaela Thomasa, Saquona Barkleyja, Kareema Hunta... Michael Thomas je zbog ozljede propustio cijelu prošlu sezonu, pa sada odmah pokazao koliko je nedostajao svojim New Orleans Saintsima. U pobjedi (27-26) nad Atlanta Falconsima ugradio je 57 uhvaćenih jardi i dva TD-a, vratio se na velika vrata.

Fantastičnu večer u pobjedi (21-20) NY Giantsa nad Tennessee Titansa imao je Saquon Barkley koji se također 2020. i 2021. godine borio s ozljedama, ali i pronalaskom forme. No, Barkley je protiv Titansa imao 164 jardi probijanjem (i dva TD-a), uz još 30 jardi hvatanjem. A dva TD-a (po jedan hvatanjem i probijanjem) imao je, u pobjedi (26-24) Cleveland Brownsa nad Carolina Panthersima i iskusni Kareem Hunt.

5. Teške ozljede T. J. Watta, Prescotta...

Nažalost, to je surova realnost NFL-a. Već (nekompletno) prvo kolo donijelo je "brojne žrtve", teške ozljede nekih od najvećih zvijezda lige. Najbolji obrambeni igrač prošle sezone T. J. Watt morao je napustiti dvoboj Bengalsa i Steelersa, u Pittsburghu se boje kako je riječ o napuknuću prsnog koša što bi vjerojatno značilo i kako će 27-godišnji linebacker propustiti cijelu sezonu.

Ozbiljnu ozljedu (opet) je zaradio i Dak Prescott QB Dallas Cowboysa koji je u porazu (19-3) od Tampa Bay Buccaneersa ozlijedio bacačku ruku, čeka ga operacija i stanka od nekoliko tjedana. No, već u prvom kolu teren su zbog ozljeda (tek će se vidjeti kakvih) napuštali Najee Harris, Tee Higgins, Mac Jones, Chris Goodwin, Elijah Mitchell...

Pet najboljih individualnih partija kola:

1. Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs)

vs. Arizona Cardinals 44-21

- 360 jardi (30/39), 5 bačenih TD-a

2. Justin Jefferson (Minnesota Vikings)

vs. Green bay Packers 23-7

- devet hvatanja, 184 jarde, 2 TD-a

3. Saquon Barkley (New York Giants)

vs. Tennessee Titans 21-20

- 18 probijanja, 164 jarda, 1 TD

- 6 hvatanja, 30 jardi

4. A. J. Brown (Philadelphia Eagles)

vs. Detroit Lions 38-35

- 10 hvatanja, 155 jardi

5. Jonathan Taylor (Indianapolis Colts)

vs. Houston Texans 20-20

- 31 probijanje, 161 jarda, 1 TD

- 4 hvatanja, 14 jardi

Rezultati 1. kola:

Noćas: Denver Broncos - Seattle Seahawks.

Najčitaniji članci