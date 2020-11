Majer: Desetka je privilegij, dok nisam igrao, najveća podrška su mu bili Arijan Ademi i Hajrović

Nema razloga da se plašimo Austrijanaca, ne ulazim u detalje zašto u prošlosti baš i nisam previše igrao. Bio sam strpljiv, čekao i dočekao priliku, rekao nam je Lovro Majer, koji je odličan ove sezone

<p><strong>Lovro Majer </strong>ove je sezone ponajbolji igrač <strong>Dinama.</strong> Zabio je tri gola u HNL-u, odlično igra i u <strong>Europskoj ligi</strong>. Činilo se na kraju prošle sezone da je na odlasku iz Maksimira. Spominjao se odlazak u Birmingham, koji igra u Championshipu, ali je Lovro ostao u Zagrebu i preporodio se. Igra na desnom krilu, igra centralnog veznog. Naravno da mu više odgovara pozicija u vezi, ali je protiv CSKA pokazao kako dobar može biti i na desnoj strani. Kako je samo poslao loptu s "očima" prema <strong>Mislavu Oršiću</strong>. Lovro je u <strong>Dinamo </strong>došao u ljeto 2019. godine, a na kraju prošle, i početkom ove sezone igra svoj najbolji nogomet za <strong>hrvatskog prvaka. </strong>Uzor mu je Luka Modrić. Prvi LM 10 nije s Dinamom uspio doći do proljeća u Europi, drugi LM 10 je došao do proljeća u Europi 2018. godine, ali sad je jedan od glavnih igrača. I sad on kao takav želi s Dinamom proći dalje.</p><p><strong>Ove sezone igrate kao preporođeni, u čemu je tajna?</strong><br/> Nema previše tajni. Dobro sam se spremio za sezonu, dobio sam priliku u kontinuitetu i vratio sam to povjerenje dobrim igrama. No, ima tu još prostora za mene i vjerujem da će to biti još i bolje kako sezona bude odmicala.<br/> <br/> <strong>Kakva su očekivanja protiv Austrijanaca?</strong><br/> Uvijek velika kada igramo i Maksimiru. Svjesni smo njihove snage i činjenice da su dobro otvorili Europu, ali nema razloga da se plašimo. Bitno je otvoriti na način da nametnemo svoju igru i biti strpljiv.<br/> <br/> <strong>Koliko je blizu bio odlaska iz Maksimira, je li presudila njegova želja da ostane?</strong><br/> Pa to je neka priča koju bi htio da ostane iza nas. Ostao sam u svome Dinamu i to se pokazalo kao dobra odluka. Sretan sam zbog toga.</p><p><br/> <strong>Je li mu veliko opterećenje igrati s desetkom na leđima?</strong><br/> Nema opterećenja. Kao Zagrepčanin sam svjestan što znači taj broj na dresu Dinama i spreman sam na izazov. Da nisam, ne bih niti tražio da mi ga daju. Nositi broj 10 na dresu može biti samo privilegij, a ne opterećenje.<br/> <br/> <strong>Kako se nosio s tim da u prošlosti baš i nije dobivao previše prilike?</strong><br/> Da mi je bilo drago, sigurno nije, ali to je život. Valjda je bilo razloga za to. No, ne ulazim u detalje. Bio sam strpljiv, čekao svoju priliku i konačno je dočekao.<br/> <br/> <strong>Je li gleda puno utakmica na TV-u kad stigne?</strong><br/> Imamo tako gust raspored da su samo treninzi, utakmice i putovanja. Ne stignem uopće upaliti televizor.</p><p><strong>Dok je Dani Olmo bio u Maksimiru, bili su u odličnim odnosima.</strong><br/> Olmo je moj prijatelj i čestitam mu na karijeri koja ide samo prema gore. Svako od nas ima svoj put kako da stigne do cilja.<br/> <br/> <strong>Tko mu je najviše iz svlačionice pomagao savjetima dok nije bio standardan?</strong><br/> Jedna od snaga ove momčadi je što smo svi u dobrim odnosima i tu smo da jedni drugima pomažemo savjetima i svime onime što nam treba… Pomagali su dečki kao što bi ja pomogao njima. Najviše sam pričao s Hajrovićem i Ademijem, koji imaju iskustva i njihova podrška bila je zlata vrijedna. I ovim putem im se zahvaljujem na svemu.</p>