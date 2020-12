Još jednu večer za pamćenje u Europskoj ligi imao je Dinamu. Razbili su CSKA 3-1, a moglo je to po Ruse završiti i puno gore. "Modri" sad imaju niz od 13 utakmica u spomenutom natjecanju bez poraza (unutar 90 minuta).

Da se Uefa vodi običajima NBA lige, možda bi nagradu za igrača koji je najviše napredovao dobio Kristijan Jakić. Imoćanin je u prvoj utakmici skupine skrivio penal protiv Feyenoorda, imao niz netočnih dodavanja i odigrao utakmicu iz noćne more, a zadnjih nekoliko susreta ključan je u veznoj liniji Dinama.

Lirim Kastrati konačno je skupio malo hrabrosti i odmah je to izgledalo puno bolje, a podigao se u formi i Mislav Oršić koji je proradio i sad lovi Slavena Zambatu i Igora Cvitanovića na listi najboljih Dinamovih strijelaca u europskim natjecanjima.

Dinamo, 4-2-3-1

Dominik Livaković (7) - I Livi je čovjek. Primio je gol nakon krasnog udarca Kristijana Bistrovića, pokazao je da je čovjek od krvi i mesa, ali samo nakratko. Par minuta nakon primljenog gola s dvije čudesne bravure izludio je Ruse.

Sadegh Moharrami (7) - Nakon sjajne partije protiv Feyenoorda u prošlom kolu Europske lige počeli su mu tepati da je "iranski Cafu". Protiv CSKA je ponovno oduševio odgovornom igrom u obrani, taktički je to nebo i zemlja u odnosu na to kad je došao i danas. Hrabar, voli otići prema naprijed. Samo da još malo klikne s Kastratijem i bit će to ubojita strana.

Kevin Theophile-Catherine (7) - Bio je jako kritiziran nakon onog kiksa protiv Šahtara i ispadanja iz Lige prvaka. Upao je u crnu rupu, dugo je igrao slabo, glavom je bio izvan Dinama, ali dobio je novi, poboljšani ugovor i od tad je samo podizao razinu forme. Ovih dana je neprelazan. Škurin pored njega nije primio loptu.

Joško Gvardiol (8) - Strašno zrelo igra ovaj mladić. Svejedno mu je, i lijevog beka i stopera igra vrhunski. Nebeskim skokom i golom usmjerio je stvari na Dinamov mlin. U Leipzigu sve prate i zadovoljno trljaju ruke. Dobit će strašnog igrača. Ovo je reprezentativna forma...

Marin Leovac (-) - Igrao premalo za ocjenu. Baš nema sreće, tek se vratio na travnjak i odmah je "popio" lakat u glavu. Marine, držimo palčeve da nije nešto ozbiljnije.

Kristijan Jakić (7) - Podigao je jako nivo igre u zadnje vrijeme. Sjetit ćete se da u prvoj utakmici Europske lige protiv Feyenoorda baš i nije odigrao najbolje, ali je već nekoliko utakmica maestralan. Protiv CSKA je pokazao da može kvalitetno otići i naprijed.

Arijan Ademi (-) - Igrao premalo za ocjenu. Nažalost, veznjak Dinama osjetio je zadnju ložu i izbivat će neko vrijeme s terena. Srećom, dogodilo se to u zadnjoj europskoj utakmici ove jeseni. Kapetan, odmori se, zaslužio si.

Lirim Kastrati (7,5) - Kosovar još ima neke "dječje bolesti". Na zimskim pripremama će morati izbrusiti neke tehničke elemente, ali potencijal je neosporan. Loše je reagirao u dvije mat-situacije, ali iskupio se fenomenalnim centaršutom i asistencijom za Oršića pa i golom za 3-0.

Lovro Majer (8) - Trener Mamić dao mu je ovo sezone potpunu slobodu, a "modra" desetka vraća mu to na najbolji mogući način. Krasno je asistirao Gvardiolu i Kastratiju. Dvije asistencije i hvala, doviđenja. Od njegovih "beckhamovskih" ubačaja zastaje dah.

Mislav Oršić (8) - U sezonu je, barem za njegove kriterije, ušao nešto slabije, ali vidjelo se da se diže zadnjih nekoliko utakmica. Krasno je zabio za 2-0, pogodio i dvije stative. Prolazio je kako je htio, gurao je kroz noge. Ovo mu je bio 13. europski gol za Dinamo čime se izjednačio sa Sammirom i Hilalom Soudanijem. Ako ovako nastavi, nisu nedostižni ni Slaven Zambata i Igor Cvitanović...

Mario Gavranović (7,5) - Rastrčan, željan igre i golova. U jednoj situaciji sredinom prvog poluvremena kanalizirao je svog "unutarnjeg Maradonu" pa pokušao zabiti i rukom, ponijelo ga je. Pokazao je da je puno više od klasičnog golgetera, podijelio je par sjajnih lopti suigračima.

Ušli s klupe:

Dino Perić (6,5) - Igrao od 21. minute. Tek treba ući u pravu formu nakon ozljede, odradio je protiv CSKA jako korektno.

Bartol Franjić (6,5) - Igrao od 35. minute. Uskočio je u Ademije kopačke i nametnuo se agresijom.

Mario Ćuže (-) - Ušao u 79. minuti. Igrao premalo za ocjenu, imao jednu dobru situaciju glavom.

Marko Tolić (-) - Ušao u 79. minuti. Igrao premalo za ocjenu.

Believe Atiemwen (-) - Ušao u 81. minuti. Igrao premalo za ocjenu.

Trener: Zoran Mamić (8) - Dinamov trener poslao je najboljih 11 iako je prolazak osiguran još u prošlom kolu protiv Feyenoorda. Ponovno je pogodio, podigao je sa svojim stručnim stožerom značajno formu nekih igrača poput Theophilea, Jakića, najzaslužniji je za preporod Majera.

Sastav CSKA

Prvih 11: Akinfejev - Maradišvili, Divejev, Vasin, Šenikov - Obljakov, Bistrović, Zajnutidnov, Ahmetov, Sigurdsson - Škurin

Ušli: Tiknizjan (od 63.), Čalov (od 63.), Gaich (od 71.), Karpov (od 79.)