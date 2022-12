Majer: Gvardiol je čudo, najbolji stoper na svijetu! Pa ako on nije najbolji mladi igrač prvenstva...

Ostvarili što smo zacrtali, osvojili tu broncu. Napravili smo čudo, presretan sam, isijavalo je veselje iz nasmiješenog Lovre Majera. Prvi put na ovome prvenstvu krenuo je od prve minute, započeo akciju za prvi gol i odigrao sjajan susret.

POGLEDAJTE LUDNICU U SVLAČIONICI: 'NIJE U ŠOLDIMA SVE'

Prije četiri godine sa suzama radosnicama promatrao je osvajanje svjetskog srebra, a sada je bio među glavnim akterima koji su se još jednom upisali u povijest svjetskog nogometa.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Bila je uigrana akcija kod prvog gola. Malo je drugačije ispalo, prerano je Perišić krenuo, ali ispalo je sjajno. Vjerovao sam prije prvenstva da možemo do medalje, znali smo kakvu kvalitetu imamo. Ostvarili smo to. Ne bih rekao da je bilo neke posebne pripreme za utakmicu, svi igrači koji su manje igrali koji su zamijenili te igrače koji su otpali, bili su spremni i motivirani. Nije trebalo puno pripremati, vjerovali smo da ćemo to napraviti - rekao je Majer.

Medalju posvećuje...

- Posvećujem medalju sebi i obitelji. Znam koliko sam se žrtvovao da bih igrao ovdje. Dres će ići u kolekciju dresova, a medalja, jednog dana kad si složim sobu među ostalim stvarima. Što dalje? Idemo na ono što nas prvo čeka. Igramo Ligu nacija, ići ćemo i tu po zlato. Imamo kvalitetnu ekipu, s ovakvom željom i ekipom je to moguće.

- Sprema se veliki doček? Što da kažem ha-ha. Prije četiri godine bio sam tamo kao navijač, sanjao sam da i ja budem tamo, bit će čudo. Ne znam kako ćemo proslaviti, ludo i veselo.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Joško Gvardiol odigrao je turnir za pamćenje. Bio je jedan od naših najboljih igrača. Pa da njega nije bilo, izgubili bismo od Belgije i ne bismo niti vidjeli osminu finala. Fantastičan nastup zaokružio je golom u utakmici za treće mjesto pa onda i broncom oko vrata. Jedan je od glavnih kandidata za najboljeg mladog igrača prvenstva, kao i za najbolju momčad, no Fifa je nerijetko pokazala kako voli šokirati sve neočekivanim odlukama pa ne bi bilo ništa čudno da izostanu oba priznanja. Bilo bi to apsolutno nezasluženo, no Joško je pokazao kakva je klasa, a vjerujemo da je i bronca samo po sebi dovoljno priznanje.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Gvardiol je čudo od igrača. Po meni je najbolji stoper na svijetu. Minimalno je zaslužio da bude u najboljoj momčadi prvenstva, po meni je zaslužio da bude i najbolji mladi igrač. Hoće li doći netko pjevati od pjevača? Hoćete izvući iz mene neke informacije koje vam ne mogu dati. Nemam nikakvu želju - rekao je Majer.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Prvi nastup na SP-u upisao je Josip Šutalo. Stup koji će zajedno s Gvardiolom nositi našu obranu u budućnosti.

- Očekivali smo ovakvu utakmicu. Bili su energetski potrošeni, fokusirali su se na ubačaje. To smo radili na treningu da što bolje zatvorimo, dogodio se taj primljeni pogodak, ali na svu sreću brzo smo se vratili i držali utakmicu pod kontrolom. Izbornik mi je rekao dva dana prije utakmice da ću igrati. Debitantska utakmica, to sam čekao i živio za ovaj trenutak. Ponosan sam. Izbornik mi je dao punu podršku. Uspjeh posvećujem prvenstveno sebi jer mislim da zaslužujem i živim za ovaj trenutak. Naravno i obitelji te čitavoj Hrvatskoj - rekao je Šutalo.

Najčitaniji članci