Majer: Ne možemo svaki put biti najbolji. Beljo: Atmosfera u svlačionici nije bila najbolja...

Turska je uzvratila Hrvatskoj za poraz u ožujku u Bursi i trijumfirala u prvoj utakmici "vatrenih" na novom stadionu u Osijeku (1-0) pa je preuzela vodstvo u kvalifikacijskoj skupini za Euro.

- Nije bila jedna od naših boljih utakmica, pogotovo taj početak gdje su Turci bili bolji, zasluženo poveli i imali još šansi. Ali imali smo i mi šanse, trebali smo zabiti. Eto, takva je utakmica. Treba se koncentrirati na Wales i pobijediti ga - rekao je Lovro Majer za Novu TV i nastavio:

- Sve je to dio nogometa, ne možemo svaki put biti najbolji, ovo je samo lijepa škola i nemamo razloga za brigu.

On je ušao u igru u 63. minuti umjesto Marija Pašalića i imao jednu odličnu priliku nakon proigravanja Gvardiola, ali s crte su Turci to izbili, a onda je i označeno zaleđe.

- Dobro sam se pripremao, zadovoljan sam kako sam ušao, žao mi je što nisam zabio gol, lakše je kad znaš da je bilo zaleđe.

Hrvatska u nedjelju gostuje kod Walesa koji je i dalje u igri.

- Mi se fokusiramo na prolazak prije svega, želimo svi to prvo mjesto, ali ne razmišljamo previše o tome. Idemo utakmicu po utakmicu i pobijediti u Walesu - zaključio je Majer.

Dion Drena Beljo debitirao je u Osijeku, imao jednu sjajnu šansu, ali pucao je ravno u turskog golmana.

- Debitirao sam, zbog toga mi je iznimno drago, htio bih zahvaliti izborniku na prilici i publici na odličnoj atmosferi, ali izgubili smo i zakomplicirali put do Eura. Nismo najbolje ušli u utakmicu, Turci su igrali jako dobro, bili jako poletni u svakom duelu, za 1-2 posto jači. Prijetili su iz kontri i polukontri, imaju gore kvalitetne igrače. U drugom dijelu imao sam osjećaj da će gol pasti, publika je podizala, ali završilo je 0-1 - rekao je napadač Augsburga i dodao:

- Atmosfera u svlačionici nije najbolja, ali idemo dalje, glavu gore, idemo u Wales po tri boda i to je jedino što nas zanima. Ova utakmica je bila ključ za Euro, to bi bili dvostruki bodovi protiv konkurenta, ali moramo to prihvatiti, rekuperirati se i okrenuti se idućoj utakmici.