Majka autističnog dječaka: Zašto bismo prihvatili poziv, samo zato jer je on Ronaldo?

Cristiano Ronaldo je na desetke milijuna eura donirao u humanitarne svrhe, plaćao operacije bolesnoj djeci i nebrojeno puta pokazao da je filantrop. No, ono što je napravio u subotu zgrozilo je sve.

Njegov Manchester United izgubio je od Evertona (1-0) u 30. kolu Premier lige i dodatno se udaljio od mjesta koje vodi u Ligu prvaka. Jedan dječak došao je na utakmicu i to upravo kako bi vidio svog idola. Cristiana Ronalda.

Snimao je sve oko sebe kako bi ovjekovječio taj trenutak, snimao je i igrače dok su išli prema svlačionici, ali u tome trenutku naišao je bijesni Portugalac. Spustio je štucnu i pokazao krvavu nogu, dječak je to htio snimiti, a izrevoltirani Ronaldo udario ga je po ruci i razbio mu mobitel. Nije mu se niti ispričao već je mirno odšetao u svlačionicu. Na kraju se ispostavilo kako je riječ o autističnom dječaku Jacobu koji je došao na svoju prvu utakmicu.

Kada je shvatio da je pogriješio, Ronaldo se javno ispričao dječaku i htio ga je ugostiti na Old Traffordu. No, dječakova majka Sarah Kelly je to odbila. Razljutilo ju je priopćenje Cristiana Ronalda koje je bilo poprilično šturo i hladno, kao da ga je sastavio glasnogovornik Uniteda. Svoj ispad opravdao je - uzavrelim emocijama.

- Nikada nije lako izboriti se sa emocijama u teškim trenucima, kao u onima s kojima se suočavamo. No, svejedno moramo imati poštovanje i strpljenja te biti uzor za sve mlade koji vole prelijepu igru. Htio bih se ispričati za svoju ishitrenu reakciju i, ako je moguće, volio bih pozvati ovog navijača da dođe pogledati utakmicu na Old Traffordu kao znak fair-playa i sportskog duha - napisao je on.

Ubrzo mu je odgovorila majka dječaka.

- Ovako ja to vidim: da ga je netko napao na ulici, a zatim mu ponudio da odu zajedno na večeru, naravno da ne bismo prihvatili. Zašto bismo prihvatili ovu ponudu? Samo zato što je to Cristiano Ronaldo? To izgleda kao da smo mi njemu nešto dužni, odbijam to - rekla je majka dječaka.

Do subote je njezinom sinu Cristiano Ronaldo bio najdraži igrač, ali više ga ne želi vidjeti.

- Ljubazno odbijamo ponudu Uniteda jer Jake ne želi ići onamo i gledati Cristiana. Bio je tu prilično jasan. To nisu moje riječi, njegove su. O tome se na kraju krajeva i radi. Sve što želim reći jest da situaciju prepuštam u ruke policije - zaključila je Sarah.

Policija je nakon svega pokrenula istragu.

- U vezi s incidentom na Goodison Parku u nedjelju 9. travnja, radimo s klubom Evertonom na razrješenju situacije. Također, u kontaktu smo s dječakovom obitelji. Istraga je u tijeku i trenutno još prikupljamo sve potrebne informacije - objavila je policija iz Liverpoola.

U sportu su emocije na vrhuncu i to se može shvatiti, ali zbog poraza udariti nedužnog dječaka kojemu si upravo ti idol, to je za svaku osudu. Ispričao se ili ne, Ronaldo će morati snositi posljedice. Jer ovaj put je prešao granice dobrog ukusa.

