Majka NBA zvijezde preminula od posljedica korona virusa...

SAD je jedna od država u kojoj je broj zaraženih korona virusom naglo porastao. U samo tjedan dana postali su najpogođenija država na svijetu, a sada je zaraženo više od 580.000 ljudi. Umrlo je više od 23.000, a nažalost, među njima je i majka košarkaša Minnesote Karla Anthonyja Townsa (24).

Njegova majka Jacqueline Cruz se mjesec dana borila s virusom, bila je u induciranoj komi i stavili su je na respirator, ali nažalost nije izdržala. U ponedjeljak je preminula u 59. godini života. Zaražen je bio i njegov otac, ali on se uspio oporaviti.

Prije tri tjedna košarkaš Timberwolvesa se oglasio na Instagramu gdje je pričao o bolesti svoje majke.

- Temperatura joj nije padala, pogoršao joj se kašalj i stanje s plućima, raspadala se sve više iz dana u dan. Jednog dana činilo se da je krenulo nabolje, bila je dobro raspoložena i razgovarali smo, ali odjedanput se stanje naglo pogoršalo, mučila se s disanjem... Pokušavao sam je ohrabriti, biti pozitivan, govorio sam joj svakog dana koliko je volim, a ona je meni govorila stvari koje ne želim čuti. Ne mogu opisati koliko je teško mojoj obitelji. Liječnici su prognozirali da će se brzo oporaviti, ali stanje njezinih pluća se odjednom pogoršalo. Zbog toga su je stavili na ventilator kako bi uopće mogla disati - govorio je tada najbolji 'rookie' 2016. godine.

Podršku su mu pružili brojni igrači drugih klubova, ali mjesec dana poslije njegova majka izgubila je bitku za život, a o svemu je javnost obavijestio njegov klub.

- Jackie, kako je bila poznata u obitelji i među prijateljima, s virusom se borila više od mjesec dana. Jackie je ljudima bila mnogo stvari - žena, majka, kćer, baka, sestra, teta i prijateljica. Bila je majka obitelji Towns i nevjerojatan izvor snage. Strastvena, brižna i iznimno puna ljubavi koja je doticala sve koje je upoznala. Njezina strast je bila intenzivna i njezina energija se nikad neće moći zamijeniti - piše na službenoj objavi Minnesote.

