'Majko, već šest godina nisam vidio tvoje lice i čuo tvoj glas'

Na jučerašnji dan brojni sportaši proslavili su Majčin dan. Odali su priznanje osobama koje su ih stvorile i odgojile. Ali jedan košarkaš svoju majku nije vidio već šest godina.

Riječ je o turskom košarkašu Enesu Kanteru (27) koji je u Turskoj nepoželjna osoba i posljednji put u toj zemlji bio je 2014. godine.

Naime, Tursko državno odvjetništvo je u siječnju 2019. za Kanterom raspisalo međunarodnu tjeralicu, nakon što mu je prethodno, dvije godine prije, oduzeta turska putovnica, zbog toga što je javno podržao pokret inspiriran djelima i propovijedima turskog muslimanskog svećenika Fethullaha Gülena, koji je živi u SAD-u od 1999. godine. Kanter je uz to u javnosti kritički govorio o aktualnoj turskoj vlasti i predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu.

Foto: Cole Burston/Press Association/PIXSELL

Turske su vlasti optužile Kantera da je podržao propali pokušaj svrgavanja Erdogana s vlasti 2016. godine, jer je u noći kad se puč dogodi,o bio u društvu Fethullaha Gülena, kojeg se smatra organizatorom te akcije.

I kada u Turskoj pokušate svrgnuti s vlasti Erdogana, to znači da ste postali glavni državni neprijatelj. Košarkašu Bostona prijeti doživotni zatvor ukoliko se vrati u Tursku, a zbog toga je bio primoram prekinuti sve kontakte sa svojim roditeljima koji su ostali živjeti u Istanbulu.

Kanter je na Instagramu objavio emotivnu poruku upućenu svojoj majci.

- Hej, mama. Danas je 'Majčin dan', tvoj dan. Prošlo je šest godina od kada ti nisam vidio lice, čuo glas, od kada nisam okusio tvoju divnu hranu i šest godina od kada ti nisam rekao da te volim. To je vjerojatno i najteže što mi pada. Srce mi se slama. Nadam se da si sigurna uz tatu. Nadam se da nisi ljuta na mene. Znam što sam napravio našoj obitelji, ali morao sam to napraviti jer pokušavam obraniti demokraciju, slobodu i ljudska prava. Ne smijem šutjeti, čak i pod cijenu života.

Foto: Revierfoto/DPA/PIXSELL

Onemogućen mu je bilo kakav kontakt s obitelji jer turske vlasti prisluškuju njegove roditelje, a nakon puča, njegov otac je proveo u zatvoru neko vrijeme.

- Imam tvoju sliku na mobitelu, to mi je najvrjednija stvar u životu. Izmami mi osmijeh na lice, naročito poslije utakmica. Mnogi igrači idu kod svojih majki i govore im koliko ih vole. Ja uzmem mobitel, vidim tvoju sliku i to me učini sretnim jer znam da si ti uvijek uz mene. Znam da se moliš za mene. Znam da je tvoj san bio da dođeš na neku od mojih utakmica i da navijaš za mene. Ne brini, obećavam ti da će se to dogoditi. Posljednje što želim reći ovdje je da ustanete i zagrlite svoje majke i kažete im koliko ih volite, jer nikad ne znate kada će doći trenutak kada to više nećete moći napraviti. Čuvajte svoje majke kao najvažniju stvar u životu - napisao je turski košarkaš koji od ove sezone igra u Boston Celticsima.

Ove sezone prosječno zabija osam koševa po utakmici uz sedam skokova. U karijeri je igrao za Fenerbahče, Utah Jazz, Oklahomu, Knickse i Portland.