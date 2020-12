Igračice - već smo dobro naučili - ističu zajedništvo, borbenost, homogenost, izbornik, pak, pomoć i ulogu svojih suradnika i cijelog stožera u Danskoj, no... Ima još netko itekako zaslužan za ono što Hrvatice rade na Euru, a još nismo čuli da ga je itko spomenuo...

- Ha, dobro - nije previše oko toga "dramio" stručnjak broj jedan u Hrvata za kondicijsku pripremu Pero Kuterovac (47), duhom u Koldingu, a tijelom u - Beogradu.

- Što ću, ne mogu se kopirati na više mjesta. U Beogradu sam s našim tenisačem Bornom Gojom kojeg je Đoković pozvao u svoj kamp na pripreme. On ostaje do Božića, a ja sam se u nedjelju vratio u Hrvatsku.

Zdrav, sretan i...

- Preponosan na cure, to vam moram reći. Najviše mi je drago zbog mog, mogu slobodno reći, prijatelja i našeg izbornika Nenada Šoštarića koji je cijeli svoj život uložio u rukomet i sad mu se sve vratilo. On je čovjek koji živi rukomet, stara škola, pravi trener. I nadam se da će ući u polufinale makar je već i ovo fantastično. Ako sam ja u svemu tome imalo pomogao, sretan sam zbog toga.

Ma što malo? Gospodine Pero, pa one lete terenom! Dobro, malo su nam Norvežanke podrezale krila, ali... Otkrijte nam tajnu, molimo.

- Šaljem im svakodnevno vježbe disanja, regeneracijske vježbe, ali mislim da je najveća tajna to što je u reprezentaciji osam igračica Lokomotive, a ja s njima radim već tri-četiri godine. One su u kontinuitetu mojih treninga, dobro pripremljene i nije se ovo dogodilo preko noći. Svi misle čudo, ne, ovo je sve napravljeno kako treba.

Bez obzira što ste se u Poreču jedva stigali upoznati s ostalim reprezentativkama.

- Pridružio sam im se u pet udarnih dana. Nisu to bile, jasno, klasične pripreme jer sve su došle manje-više iz natjecateljskog perioda, nitko se nije zapustio, pa sam se bazirao na konverziju i za to mi je bilo dovoljno vremena. Pripremio sam sve treninge i dao ih našem Matiji koji to odrađuje umjesto mene u Danskoj. Evo, bio sam priredio cijeli plan i za ona tri slobodna dana koja su trebali imati, planirali smo im dati prvi dan posve slobodan, pa drugi teretanu, a onda su me zvali u pola noći da se sve promijenilo. Ma, sve je pod kontrolom. Nisam tamo, ali kao da jesam. Imamo uhodanu shemu.

U reprezentativni je rukomet ovaj slavonskobrodski majstor svog zanata, o kojem je reportažu snimao i CNN, dijelom i zato što je po njegovim skicama trenirao i Ryan Lochte, ušao prije tri godine kada ga je u pomoć zvao Lino Červar. Sada možete usporediti rukometaše i rukometašice, žene i muškarce.

- Pa, velika je razlika. Glavna je ta da su žene izdržljivije, da mogu trpiti više boli, da se mogu brže oporavljati. Bolje su od nas muškaraca, ukratko. Tko više sluša? Ma, ja s tim nemam problema, imam taj svoj talent da mogu manipulirati ljudima, to mi je Bog dao.

Tenis, rukomet, vaterpolo, košarka, veslanje, boks, plivanje... Nabrajamo sportove u kojima su, između svih ostalih, Hrvati osvajali olimpijske medalje i sportove koji su Perin doručak, ručak i večera. Doslovno. Lopta i rekviziti, tko zove, ma nije mu važno.

- Slobodno? Nemam slobodan dan. Imam zato iskustvo i znanje i netko mlad vjerojatno ne bi mogao kombinirati istovremeno toliko sportova. Meni to više nije nikakav problem. Bitno je dobro planirati trening jer o tome sve ovisi i onda ništa nije teško.

Pa ni osvojiti tri olimpijske medalje u tri sporta. Na istim Igrama! U Rio de Janeiro s Perinim potpisom Damir Martin osvojio je srebro, vaterpolisti, uz koje smo ga, zapravo, i upoznali, također, a Filip Hrgović broncu.

- Mislio sam svima pomoći još do Tokija, a onda poslije... Imam skoro 50 godina, a treba zaraditi i nešto osim medalja. Umoran sam već polako i postaje mi ovo sve previše. Planirao sam se više posvetiti Bojanu Bogdanoviću i tenisačima, ovima koji imaju više love, ha, ha, ha. Evo, morao sam prekinuti s Ćorićem jer mu se nisam mogao posvetiti koliko je tražio, a nisam mogao pustiti svoje sportaše prije Olimpijskih igara, Martina pogotovo koji je već u osmom tjednu punog treninga. Nadam se sada barem da će Gojo što prije ući u Top 100 da i on počne zarađivati.

U redu, razumijemo. Nego, moramo pitati, jesu li vaterpolisti, iako ste im, sada prvi put i javno, najavili mogući rastanak, i dalje vaši mezimci?

- Ma... Oni su posebni sportaši, malo teški, ali pravi frajeri. Imaju muda, to volim i cijenim.

Za kraj, ako vas rukometašice pozovu da dođete u Dansku, idete li?

- Bez razmišljanja, istog trena!