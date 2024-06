Majstor s Firula: Tek mu je 30, a već je ušao u tenisku vječnost

Wimbledon, US Open, Australian Open, Roland Garros, Davis Cup, olimpijsko zlato. Tek mu je 30, a Mate Pavić ima sve! Majstor parova sa splitskih Firula kompletirao je Golden Slam, što su u u povijesti igre parova napravili tek braća Bryan, legendarni The Woodies, koji su činili Australci Mark Woodforde i Todd Woodbridge, te Kanađanin Daniel Nestor.

Međutim, nitko, pa ni Nestor, jedini koji u ovom društvu nema samo Davis Cup, sva četiri najveća turnira nije osvojio s četiri različita partnera. Pavić je Australian Open 2018. osvojio s Austrijancem Marachom, US Open dvije godine kasnije s Brazilcem Soaresom te Wimbledon 2021. s Nikolom Mektićem s kojim je nekoliko tjedana kasnije postao i olimpijski pobjednik.

- Hvala Marcelu što me doveo do titule ovdje, on je znao kako se to radi - nakon trijumfa protiv Talijana Bolellija i Vavassorija (7-5, 6-3) zahvalio se Mate partneru Arevalu, Salvadorcu koji je Roland Garros osvojio prije dvije godine.

French Open | Foto: Stephanie Lecocq

Pavić je dosad propustio dvije takve prilike i konačno dočekao treću parišku sreću...