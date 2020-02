Majstore, spremi to! Newcastle zabio, a on je mahao penisom...

Znanstvenici kažu kako nogomet utječe na zdravlje srca ljudi, ali i na porast sreće. Svi smo mi u životu prošli raznorazna nerviranja i živciranja zbog najdraže nogometne momčadi, ali nekada smo i pustili suzu od sreće.

Nogomet iziskuje brojne emocije, kako za igrače, tako i za navijače. Nema ljepšeg osjećaja za nogometaša nego kada zabije za pobjedu svoje momčadi nekoliko minuta prije kraja i krene prema pomahnitaloj masi koja u ekstazi i euforiji luduje po tribinama.

Saint-Maximin iz Newcastlea doživio je tu sudbinu. On je u 116. minuti zabio za pobjedu 'svraka' protiv Oxforda i prolazak osminu finala, ali jedan čovjek na tribini je ipak malo pretjerao sa slavljem.

Foto: DAVID KLEIN

Dok su navijači skakali po tribini i htjeli pod eksplozijom emocija uletjeti u teren i zagrliti igrače, jedan navijač je na umu neke druge stvari. Majstor je skinuo hlače, izvadio spolni organ i krenuo mahati.

Not sure if anyone noticed this one in the FA CUP overnight. Newcastle fan overjoyed by his teams Extra time winner. Even better was the advertising board (watch closely 😳) . pic.twitter.com/wCOGB5Ir5H