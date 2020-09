Majstorija za sedam minuta: Pjaca zabio krasan gol u debiju!

<p>Samo sedam minuta u novom klubu bilo je dovoljno <strong>Marku Pjaci </strong>da zabije prvijenac i pokaže kakvo pojačanje je <strong>Genoa </strong>dobila! Talijanska momčad slavila je s visokih 4-1 protiv <strong>Crotonea </strong>na otvaranju talijanskog prvenstva, a Pjaca je dobio posljednjih dvadesetak minuta.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: MMA borci na nogometnom terenu</strong></p><p>I iskoristio ih je na najbolji mogući način. U 68. minuti zamijenio je legendarnog <strong>Gorana Pandeva</strong>, a sedam minuta kasnije isporučio radost treneru <strong>Davideu Nicoli </strong>zabivši krasan gol za potvrdu visoke pobjede.</p><p>Pjaca je lijepo istrčao akciju do kraja nakon što je <strong>Ghiglione </strong>odlično probio kroz sredinu i poslao mu loptu u for na desnu stranu. Hrvatski krilni napadač ju je sjajno zahvatio i potegnuo iz prve te iz nezgodnog kuta pogodio na suprotnu stativu.</p><p>Genoa je razbila Crotone, a osim Pjace pogađali su <strong>Destro </strong>(6'), <strong>Pandev </strong>(9') i <strong>Zappacosta </strong>(34') za čiju asistenciju se pobrinuo <strong>Milan Badelj</strong>. Zappacosta se sjajno probio u sredinu s lijevog boka i zabio odličan gol nemoćnom Cordazu. Jedini gol za Crotone postigao je <strong>Riviere </strong>(28').</p><p>Genoa je tako s najuvjerljivijom pobjedom u prvom kolu za sada zasjela na prvo mjesto Serie A, no Juventus, Milan, Inter i Lazio tek trebaju odigrati prve susrete u novoj sezoni.</p><p>Inače, Pjaca je bio velika želja sportskog direktora Danielea Faggiana, koji je iskazao velike napore da ga dovede i samim time zeznuo Ivana Jurića te mu preoteo hrvatskog igrača.</p>