Igrao je Ante Rebić (27) sjajnu utakmicu do tog trenutka... A onda je sasvim zasluženo stigao do gola i dobru igru okrunio pogotkom! Milan je na koncu slavio s 2-1 na gostovanju kod Rome u derbiju 24. kola Serie A, a drugi gol bio je pravo malo remek-djelo hrvatskog krilnog napadača.

Rebić je primio loptu na lijevoj strani, okrenuo protivničkog igrača kao na treminu, namjestio se na udarac pa fenomenalno precizno pogodio suprotnu malu mrežicu. Lopez se ispružio koliko je dug, no nije mogao spriječiti sjajan pogodak hrvatskog reprezentativca.

Hrvat je do tog trenutka igrao odličnu utakmicu, imao nekoliko dobrih poteza i proigravanja po lijevom boku, a koncem prvog dijela i fenomenalno odapeo iz blizine, no tog puta Lopez je bio bolji. Rebić je igrao do 67. minute kada ga je Pioli zamijenio Krunićem. Prilikom izlaska iz igre primio se za butni mišić i još se ne zna je li riječ o ozljedi ili samo o grčevima i umoru.

Inače, gledali smo sjajno prvo poluvrijeme. Milanu su opravdano poništena dva gola (Ibrahimoviću za koji mu je Rebić asistirao), Romi jedan dok su 'rossoneri' pogodili i prečku nakon što je Kjaer pucao glavom poslije kornera.

Kako to već inače biva ove sezone, Milan je uz sve napade do prednosti stigao iz penala. Strijelac je bio Franck Kessie u 43. minuti nakon opravdano dosuđene najstrože kazne. Poslije pregleda VAR snimke, sudac Guida pokazao je žuti karton Faziju, koji je nagazio Calabriju. Bio je to 15. pogodak Milana iz penala ove sezone.

Roma je već u 50. minuti izjednačila sjajnim golom Veretouta. Sjajno se veznjak Rome namjestio na udarac pa iskosa prekrasno pogodio suprotni kut iza nemoćnog Donnarumme.

Uslijedio je udarac za Milan koji je ostao bez Hakana Calhanoglua, koji je, moguće, obnovio ozljedu, a onda je zbog lakše ozljede izašao i Zlatan Ibrahimović.

Roma je imala nekoliko dobrih šansi za izjednačenje, međutim rezultat je ostao nepromijenjen do kraja i Milan je stigao do važna tri boda. Četiri boda zaostaje za vodećim Interom, a ima šest ispred Juventusa i Atalante.