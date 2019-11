Makarani 'popili' četiri komada: 'Sporting je ipak svijet za sebe'

Prvak Hrvatske u futsalu Novo Vrijeme Apfel porazom je otvorio nastup na turniru Elitne runde Lige prvaka u ruskom Tjumenu. Aktualni prvak Europe Sporting iz Lisabona bio je prejak pobijedivši 4-0. Već poslije 29 sekundi Portugalci su poveli golom Alexa, u osmoj minuti bilo je 2-0 golom Panyja Varele, a zaslužen trijumf potvrdili su dvama golovima u 22. minuti – prvo Leo, pa Vaz Mendes.

No, nisu Makarani izgledali toliko loše. Makarski golman Bašković s nekoliko je dobrih intervencija spriječio teži poraz, no imali su i igrači Tomislava Horvata nekoliko izglednih prilika za pogodak. Najbolju je propustio Osredkar koji je u 16. minuti nakon kontre Lucasa ostao sam pred Goncalom, no Sportingov vratar obranio je njegov udarac. U posljednjih deset minuta Novo Vrijeme zaigralo je s golmanom-igračem, ali bez uspjeha.

Foto: Novo Vrijeme Apfel

Trener Tomislav Horvat nije bio zadovoljan.

- Prihvaćam da je Sporting bolji, ali me smeta što su moji momci bili pod dojmom. Nisam očekivao da ćemo biti toliko impresionirani. Ne volim strah u sportu, zbog straha smo i primili gol u prvoj minuti. Sportingu je teško stvoriti prilike čak i s golmanom-igračem, a nisam htio riskirati previše da ne primimo još koji gol. Na ovom nivou protiv ovakvih suparnika moramo stvarati još bolje šanse. Sada se moramo odmoriti i spremni dočekati Tjumen.

Golman Filip Bašković je rekao:

- Vidi se da je Sporting dosta bolji od nas. Ove godine nismo išli u visoki presing kao prošle godine, no njihova je kvaliteta presudila. Oni su svijet za sebe, a nama je ovo super škola. Šteta što nismo postigli barem gol.

- Trebali smo biti malo agresivniji i igrati s manje grča. Uz poneki gol bilo bi lakše podnijeti poraz. Očekivali smo manji poraz ili da ćemo barem zabiti gol - rekao je Saša Babić.

Sljedeća utakmica je na rasporedu u 15 sati kada Novo Vrijeme igra protiv domaćina Tjumena.

