Makedonac potpisao za Hajduk: Što će to značiti za Nejašmića?

Tudorovim preuzimanjem Hajduka mladi Darko Nejašmić je ispao iz konkurencije, a u sličnom statusu je i kod Vukasa. Na njegovu poziciju Hajduk dovodi Janija Atanasova...

<p>Mladi reprezentativac Sjeverne Makedonije <strong>Jani Atanasov</strong> (20) novi je igrač Hajduka, objavio je Hajduk nakon liječničkog pregleda u Splitu. Ugovor je potpisan na tri godine a mladi igrač je odmah zadužio opremu s brojem 20 i priključio se Vukasovim treninzima.</p><p>- Jani je zadnje dvije godine bio u Bursasporu, pojavila se prilika da ga dovedemo i nismo je smjeli propustiti. Stupili smo u razgovore i osjetili želju i entuzijazam da i on u Hajduku vidi perspektivu i to je prelomilo da ga dovedemo. Želimo mu mirnu i brzu prilagodbu, ne očekujemo da sutra rješava utakmice, ali da postane važan kotačić naše momčadi u dogledno vrijeme – kazao je sportski direktor Hajduka <strong>Ivan Kepčija</strong>.</p><p>Prve dojmove Atanasov je iznio za Hajdukovu klupsku Internet stranicu.</p><p>- Dosta pratim hrvatsku ligu, znam da je Hajduk veliki klub, klub s velikom poviješću i strastvenim navijačima. Kad sam čuo da me Hajduk želi, pričao sam s ocem i rekao mu da je to to, da idem. U Makedoniji ljudi jako vole Hajduk, znaju da je Hajduk veliki klub, na društvenim mrežama imao sam dosta poruka navijača Hajduka iz Makedonije ali i iz Splita i svi su mi govorili da prihvatim ponudu jer ću s Hajdukom dogurati daleko. Odlučio sam se prihvatiti ponudu, tu sam došao da osvajam trofeje – kazao je Atanasov, koji dobro poznaje i sljedećeg Hajdukovog protivnika Renovu.</p><p>- Renova je interesantna momčad, znam ih jako dobro, i oni mogu iznenaditi, ali ako mi budemo pravi, mislim da će sve proći prema planu.</p><p>Što znači dovođenje Atanasova u kontekstu prve momčadi Hajduka to ćemo tek vidjeti, no angažman mladog defenzivnog veznjaka iz Sjeverne Makedonije neizbježno otvara i pitanje daljnje budućnosti jednako mladog Hajdukovog reprezentativca <strong>Darka Nejašmića</strong>.</p><p>I Nejašmić i Atanasov igraju na istoj poziciji, isto su godište, sličnoga su i stasa, s tim da je Nejašmić skupio puno više prvoligaškog iskustva, a i standardni je igrač U-21 reprezentacije Hrvatske. Atanasov je također standardan igrač U-21 reprezentacije Sjeverne Makedonije, no u zadnje dvije sezone u dresu Bursaspora odigrao je svega 15 susreta i to u maloj minutaži i uglavnom s klupe...</p><p>Darko Nejašmić bio je jedan od najstandardnijih i najboljih igrača Hajduka u prvom dijelu prošle sezone, no dolaskom Igora Tudora i promjenom sustava igre pao je u drugi plan, a ni nakon Tudorovog odlaska i još jedne promjene sustava ne mijenja se njegov status. Na zadnjem susretu protiv Slaven Belupa Vukas je na poziciji zadnjeg veznog koristio Stanka Jurića i Basela Jradija, a Nejašmić je dobio priliku tek u zadnjih 20-ak minuta, kao i protiv Osijeka i Istre.</p><p>I vrijednost na tržištu prema Transfermarktu je na strani Nejašmića, koji unatoč tome što je preseljen na klupu vrijedi 1.6 milijuna eura, dok Atanasova cijene 275.000 eura. Nejašmić je najveću cijenu imao upravo prije dolaska Tudora, kada je procijenjen na 2 milijuna eura, dok je Atanasov najveću vrijednost zabilježio u svibnju 2018., kada je njegova vrijednost procijenjena na 600.000 eura.</p>