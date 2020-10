Makljaža na Poljudu: Golmana su nam izudarali šakama u glavu, sada ima veliku kvrgu

Osobno sam odvukao Šparadu pa maknuo i jednog domaćeg igrača koji je udarao. Ne znam tko je još sve smirivao, ali ja sam taj koji je smirio ovaj najžešći dio, rekao je Solarisov Nikola Štrkalj nakon tučnjave u bazenu protiv Mornara

<p>Naš je golman<strong> Marin Šparada</strong> krenuo potopiti loptu jer je još trajala utakmica ili je on mislio da još nije gotovo. To je izgledalo dosta agresivno, pa su odmah igrači Mornara počeli skakati po njemu i tući ga. Dobio je nekoliko dobrih udaraca u glavu, pukla mu je usnica na dva mjesta i ima veliku kvrgu iznad lijevog uha, sumirao je<strong> Solarisov branič Nikola Štrkalj </strong>uzroke i posljedice sveopće tučnjave na utakmici hrvatskog prvenstva između Mornara i Solarisa u subotu (12-11).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tučnjava na Poljudu</strong></p><p>Pa što je prethodilo pravoj makljaži (1:15:00) u poljudskom bazenu? Solaris je imao zadnji napad za izjednačenje, krenuo je, jer mu nova pravila to omogućuju, naprijed i njihov golman Šparada, a na koncu je udarac Roka Pelicarića obranio Mornarov golman Kordić. Kraj? Šparada, inače i reprezentativac Hrvatske, mislio je da još ima vremena i tu se sve odmaklo kontroli. Letjele su šake na sve strane, čak i lopte u glave...</p><p>- Osobno sam odvukao Šparadu pa maknuo i jednog domaćeg igrača koji je udarao. Ne znam tko je još sve smirivao, ali ja sam taj koji je smirio ovaj najžešći dio. </p><p>Štrkalj, koji je nedavno dobio i prvi poziv hrvatskog izbornika <strong>Ivice Tucka</strong>, osjetio je i tijekom utakmice žestinu mornarevaca makar je, bez ta dva detalja, ostalo sve bilo u granicama korektnosti.</p><p>- U trećoj četvrtini protivnički centar Dužević udario me laktom u glavu preko vode, razvalio me, a sudac svirao prekršaj za njih. Nekoliko sam sekundi dolazio k sebi pa sam zaplivao s glavom izvan vode, kad me on opet nogom udario u glavu preko vode. Naša je cijela klupa skočila, a sudac tek nakon pet-šest sekundi dao Duževiću obično isključenje.</p><p>Nakon utakmice - kao da se ništa nije dogodilo.</p><p>- Bilo je sve OK. Mornarevci su se malo jače derali po svlačionici, malo su glasnije slavili pobjedu, ali dobro. Svatko ima svoje načine.</p><p>Tako je to izgledalo iz prvog lica u bazenu, a s klupe?</p><p>- Utakmica je bila visokog intenziteta, povišenih emocija i na koncu je, nažalost, jedna iskra sve pokvarila. Njihov je golman iz ne znam kojeg razloga krenuo potapati našeg igrača, njegovi su suigrači krenuli mu pomoći i onda je u takvoj situaciji više ne znam tko što radio. Trener Solarisa Jure Marelja i ja skočili smo prema mjestu tučnjave, ja sam čak pokušao i podići gol kako bih im odvratio pozornost. Na kraju se sve smirilo i sad ćemo vidjeti hoće li biti kazni - kazao je trener Mornara<strong> Danijel Burić.</strong></p>