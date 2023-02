Makljaža u NBA ligi: Udario ga u međunožje pa je nastao kaos!

Foto: Ken Blaze/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Cleveland je u zanimljivoj utakmici pobijedio Memphis Grizzliese 128-113, no najmanje se priča o samoj utakmici. Početkom treće četvrtine izbila je tučnjava. Igrač Memphisa Dillion Brooks išao je na koš, ali ispred njega se pojavio Donovan Mitchell koji ga je blokirao. Pokušao je playmaker Clevelanda jurnuti u kontru, no Brooks, koji je ležao na parketu, ga je udario rukom u međunožje. Ne treba pogađati, Mitchell je poludio na to, pogodio ga loptom pa skočio na njega. Krenula je makljaža, radile su šake, a u sve su se uključili i njihovi suigrači. Ubrzo su se strasti smirile. Igrač Memphisa je svojom bezobraznom i nesportskom reakcijom izazvao tučnjavu, ali kraju su obojica opravdano isključena i vrlo vjerojatno ih čeka novčana kazna. Foto: Ken Blaze/REUTERS Foto: Ken Blaze/REUTERS - Bio je to podmukao udarac, ali takav je on. Navikli smo na to od njega, bilo je tučnjava i prije nekoliko godina. Svi igrači znaju kakav je on, moraš se zaštititi. Drago mi je da su moji suigrači danas ovdje priskočili u pomoć, čuvali su mi leđa i liga mora poduzeti nešto - rekao je Mitchell