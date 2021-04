Prije 13 mjeseci ponajbolji nogometaš svih vremena Cristiano Ronaldo (36) prolazio je kroz novu obiteljsku dramu. Otac mu je umro od alkoholizma dok je njemu bilo 20, a onda je, usred prvog lockdowna, saznao da mu je majka pretrpjela moždani udar.

Dolores Aveiro (66) o tome je otvoreno govorila za portugalsku televiziju TVI.

- Došla sam do kupaonice, zavrtjelo mi se i pala sam. Kad sam se osvijestila, pokušala sam se ustati, ali shvatila sam da mi je lijeva strana tijela paralizirana. Nazvala sam partnera Josea Andradea i rekla mu da se ne osjećam dobro, da nazove hitnu. Ne sjećam se kako sam uopće došla do bolnice - rekla je u emotivnom intervjuu.

Ronaldova majka ranije je preboljela karcinom dojke. Mislila je da se iz ovoga neće izvući.

- Djeca su mi dala puno snage. Bilo je teško i mislila sam da je kraj. Kad sam vidjela najstarijeg unuka Cristianinha u bolničkoj sobi, bio je to veliki šok. Molila sam Boga da me ne uzme, želim vidjeti unuke kako rastu i onda se to dogodilo. Imala sam vjere, ali bilo je teško - rekla je i dodala:

- Vidjela sam djecu kako plaču iako oni nisu htjeli da se brinem. Operirali su mi obje dojke, ali to nije bilo teško kao ovo. Kad me Cristianinho vidio koliko plačem, rekao mi je "Bako, nemoj umrijeti". To me dirnulo. Kad god me nazove, pita me jesam li bolje. Živim za svoju obitelj, posebno za unuke.

Zbog vijesti o majci Ronaldo je usprkos izolaciji privatnim avionom iz Torina otišao na rodnu Madeiru. Majku je nakon nekoliko dana prebacio u privatnu bolnicu na daljnje liječenje. Nisu znali što je čeka.

- Kad sam otvorila oči i vidjela najstariju kćer uza me, nisam znala što bi mi se moglo dogoditi. Rekla sam: "Elma, nisam ti dala kod za moj sef". Rekla sam joj broj iako mi je govorila da ga ne želi znati. Kad je pokušala otvoriti ga s tim brojem, otvorio se. To je bio znak da nisam izgubila pamćenje - kaže.

Želi osvijestiti ljude da prepoznaju znakove moždanog udara.

- Jako je važno upozoriti ljude koji osjećaju da nešto nije dobro s njima kako bi mogli doći u najbližu bolnicu što je prije moguće. U mom slučaju, bilo je to pet minuta. Cristiano je nazvao doktora iz Italije i završila sam na operaciji, hvala Bogu. Mnogi ljudi nemaju takvu sreću.

Vraća se starom životu s još jednim ožiljkom i situacijom iz koje je dobro izašla

- Oporavak ide postupno. Imam fizioterapiju, hodam. Nekoliko mjeseci nisam se dobro osjećala. Otišla sam iz bolnice, ali utjecalo je sve to na lijevu stranu tijela, usta, nogu, govor. Sad se osjećam dobro i, malo pomalo, vratit ću se na 100 posto. Moram paziti što jedem i ne smijem nositi visoke pete. Nosim jednostavnu odjeću bez gumba. Idem dan po dan - rekla je majka Cristiana Ronalda i zaključila:

- Prije godinu dana vidjela sam kako mi život prolazi kroz prste. Srećom, vidjela sam svjetlo koje me podiglo i tvrdoglavo inzistiralo da je to samo još jedna prepreka koju ću preskočiti, još jedna priča koju ću kasnije moći ispričati. Nikad nisam otvoreno govorila o tome što se stvarno dogodilo. Ljudi misle da se ništa nije dogodilo i da se moji najbliži zapravo nisu ni uplašili jer sam se oporavila gotovo 100 posto...