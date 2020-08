- Ali ta statistika o kojoj pri\u010damo nije ona uobi\u010dajena, suhoparna - poja\u0161njava Prelec.

<p>U utorak od 20.45 igra se jedan od tradicionalno najgledanijih utakmica engleskog nogometa u hramu engleskog nogometa. Finale play-offa za ulazak u Premier ligu, utakmica za 200 milijuna funti: Brentford - Fulham.</p><p>A gotovo nitko u Hrvatskoj ne zna da je trener koji je u nedjelju na oranici Kantride vodio svoju momčad u doigravanju za ostanak u 1. HNL bio na korak od toga da u utorak navečer možda sjedi i na klupi na Wembleyju.</p><p><strong>VIDEO: Kepčija i Stanić na Poljudu</strong></p><p>Šef struke Istre 1961, <strong>Ivan Prelec</strong> (33), u travnju prošle godine prošao je sito od nekoliko desetaka kandidata i došao među dva finalista za klupu B momčadi Brentforda.</p><p>Na kraju je presudilo mišljenje šefa prve momčadi Danca <strong>Thomasa Franka</strong> (46) kojem se Prelec jako svidio, ali je procijenjeno da su njih dvojica previše slični u nogometnom promišljanju, a 'Brentford treba različitost mišljenja i personalityja u klubu'.</p><p>A veliki dio razloga leži u tome što su čelnici engleskog kluba zapravo - Danci. Koji su svoju nogometnu dvije nogometne priče, ono u engleskom Brentfordu i domaćem Midtjyllandu.</p><p>I gotovo nitko u hrvatskoj javnosti ne zna da je na korak od toga da postane tehnički direktor Brentforda bio - današnji sportski direktor Hajduka, <strong>Ivan Kepčija</strong> (38)! Brentford je skoro postao 'FC Ivan & Ivan'...</p><p>S Prelecom i Kepčijom pričamo o toj poveznici Brentford-Midtjylland u temelju koje jedan tek 37-godišnji danski 'lumen' - <strong>Rasmus Ankersen</strong>.</p><p>Prelec je u Puli, ostavit će Istru u 1. HNL, a onda vidjeti kakve su vizije španjolskih vlasnika Istre. Kepčija je i dalje itekako 'na liniji' s Brentfordom, jedan od njegovih najbližih suradnika iz vremena kad je radio u poljskoj Legiji danas je skaut engleskog kluba za istočno-europsko tržište.</p><p>Kako je uopće došlo do toga da jedan od Hrvata zamalo postane direktor engleskog kluba?</p><p>- Došlo je zato jer ljudi koji vode Brentford, a u korijenu svake sportske odluke je Ankersen, gledaju učinak i znanje, a ne PR i površne dojmove - priča Ivan Kepčija za 24sata.</p><p>- Krug kandidata bio je jako velik, u završnici sam ostao samo ja i nekoliko Engleza, a na kraju su mi rekli kako će na poziciji tehničkog direktora ipak angažirati domaćeg čovjeka, ali da kontakt zadržavamo. I tako i jest. Dok nisam preuzeo posao u Hajduku bio sam savjetnik u klupskoj kompaniji koja se bavi nogometnom statistikom, analitikom i zaradom putem tih matematičkih modela.</p><p>Na koji način zarađuju?</p><p>- Klađenjem. Razgovarao sam s dvojicom konzultanta koje su mi čelnici predstavili jer su firmi tj. klubu dan ranije okladom na Chelsea vs Tottenham zaradili 800 tisuća funti!</p><p>Dakle sve se temelji na brojkama?</p><p>- To je temelj priče, tako je. Statistika, koeficijenti, modeli i faktor (ne)sreće. Ljudi su prije koju godinu smijenili trenera Marka Warburtona jer su mu rezultati, prema statistici i modelu, umnogome bili produkt faktora sreće - objašnjava Kepčija, a Prelec nam daje suprotni, a zapravo načelno - istovjetni primjer:</p><p>- U Midtjyllandu su zadržali trenera koji je sezonu završio na 5. ili 6. mjestu i kompletna javnost je tražila njegovu ostavku. Ankersen i ekipa su zaključili da je rezultat umnogome bio produkt faktora nesreće, sačuvali šefa struke i čovjek je s tom istom momčadi sljedeće sezone osvojio naslov prvaka Danske i to bez dvojbe, sa žestokom dominacijom, totalno uvjerljivo - kaže nam Prelec.</p><p>Preleca pitamo za još jedan brentfordski raritet: klub kojeg 90 minuta dijeli od lige u kojoj su Liverpool, Man City, Chelsea, Man United i ostali kolosi svjetskog nogometa, taj klub nema - školu nogometa?!</p><p>- Istina je. Pravila im to dozvoljavaju, a s vremenom im je čista matematika dokazala kako od ulaganja u vlastitu akademiju nemaju koristi. Oni su klub iz Londona. Nema na kugli zemaljskoj grada u kojem je toliko bogatih i moćnih klubova. I onda, čim neki dečko pokaže da je potencijal, oko njega su već Arsenal, Chelsea, Tottenham i slični. Pa Brentford ima: samo prvu i drugu momčad!</p><p>S kim igra ta druga momčad?</p><p>- Prijateljske utakmice s najjačim klubovima Engleske i svijeta ili drugim momčadima tih klubova. Kad dođu ljetne ili zimske pripreme oni odu tamo gdje se pripremaju najjači pa igraju s njima. I tako: nisu ni u jednom natjecanju, ali su druga momčad koja godišnje skupi 30-ak strahovito jakih utakmica.</p><p>Koliki je budžet Brentforda?</p><p>- Oko 20 milijuna eura po sezoni. A sada im se otvara zarada od 200-tinjak milijuna eura ako uđu u Premier ligu! Nedavno su bez da su trepnuli odbili 20 milijuna od Aston Ville za Saida Benrahmu. Dečko je Alžirac, doveden za 1,5 milijuna eura iz Francuske, ali klubu nije potreban novac i hladno su odbili da na jednom igraču zarade cijeli jedan godišnji proračun - objašnjava nam Kepčija, a i on i Prelec uglas ističu još jedan od ključnih postulata kojima Brentford i Midtjylland za male pare rade velike stvari.</p><p>Kontinuitet. Niti se nekoga u klub dovodi tek tako, niti se nekoga iz kluba otpušta tek tako. Nema sreće ako se trenere mijenja kad naleti jedna loša rezultatska serija ili ih se stavlja pod upitnik i narušava povjerenje u struku u bilo kojem segmentu klubu. Na kraju sve svoje ishodište, logiku i zaključak ima u - statistici, modelu, koeficijentima i uračunavanju faktora (ne)sreće.</p><p>- Ali ta statistika o kojoj pričamo nije ona uobičajena, suhoparna - pojašnjava Prelec.</p><p>- Npr. neće se jednog igrača proglasiti opasnijim napadačem ako on ima deset, a drugi pet udaraca na gol po utakmici. Pravu sliku otkriva koliko je od tih udaraca bilo zaista opasno, koji su od tih udaraca bili golovi ili prave šanse, jesu li imali rezon ili se radilo o alibi napucavanju.</p><p>Dio te dansko-engleske priče bio je i aktualni trener naše Gorice, Litavac <strong>Valdas Dambrauskas</strong>, koji se u trenerske vode prvi put bacio baš u Brentfordovoj akademiji</p><p>Londonski uspjeh zapravo produkt danske pameti i danskog nogometnog rezona. Pa se i klub koji godišnje troši otprilike kao Osijek ili Hajduk može plasirati u Premiership!</p><p>Kepčija je i danas u sjajnim relacijama i kontaktu s Brentfordom i Dancima, a Prelec o svojem iskustvu s njima ukratko kaže:</p><p>- Bio sam na dva razgovora u Londonu, oba su trebala biti kratka, a svaki put se o nogometu razgovaralo po tri sata. Ne o novcu nego o nogometu. Način na koji ti ljudi rade i razmišljaju, s koliko novca rade takve rezultate... To je ču-do.</p><p>Predsjednik <strong>Matthew Benham</strong> (52) je napravio urede prema rezonu da budu udobni za rad, a ne hotelski udobni. Nitko se ne razbacuje novcem, a svi žive dobro. Tehnologiju uporabljuju na svoju korist, ne dozvoljavaju da ona koristi njih. Ne troše deset milijuna više da bi do nečega došli nego u promišljanju zagrebu ispod površine 90% dublje i znanost im je izvor znanja, a ne tek pusta parola bez smisla.</p><p>Ankersen piše knjige, drži predavanja i po vokaciji je zapravo - poslovni savjetnik. Benham je vlasnik i Midtjyllanda i Brentforda, a Ankersen mozak i Midtjyllanda i Brentforda. Kada ga je Benham prije pet godina postavio za šefa i u Londonu, bivši neuspješni nogometaš Ankersen je rekao:</p><p>- Zapamtite što vam kažem: ovo je početak putovanja koje će za Brentford Football Club biti zaista posebno i uspješno.</p><p>Ušli u Premiership ili ne, on je svoje obećanje već ispunio. Brentford je upravo sagradio novi stadion sa 17 i pol tisuća sjedećih mjesta. U Premiership bi se mogao vratiti nakon - 73 godine.</p><p>A oni kojima se skeptici smiju da su 'laptop-treneri' polako žanju sve veće i veće uspjehe. Jedan od njih je prošle subote osvojio Kup Hrvatske! I on i Ankersen imaju samo 37 godina.</p><p>Pitanje je trenutka kada će u jednu od tih engleskih, španjolskih, njemačkih modernih priča kao jedno od glavnih lica ušetati i netko od hrvatskih mladih stručnjaka.</p><p>Jedan hrvatski trenerski lisac je već u Premiershipu. <strong>Slaven Bilić</strong> sa West Bromwichem čeka da mu se pridruži Brentford koji mu je da zadnje minute zadnjeg kola Championshipa ulijevao strah u kosti.</p>