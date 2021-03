Košarkaši Zadra doživjeli su deseti poraz u ovosezonskim nastupima u ABA ligi, a u četvrtak ih je na gostovanju u Baru svladao Mornar sa 77-71 (18-21, 20-20, 24-11, 15-19).

Zadrani su se dobro držali do polovice utakmice, a na poluvrijeme je zadarska momčad otišla s tri koša prednosti (41-38). No, u trećoj četvrtini je Mornar došao do preokreta i te zaostatak od tri pretvorio u prednost od 10 poena za zadnjih deset minuta. Zadar je u 35. minuti došao na samo dva koša zaostatka, ali su domaći s dvije trice Dereka Needhama u sljedećoj minuti opet otišli na +8 (70-62) i tu prednost zadržali do kraja dvoboja.

Needham je s 20 koševa i sedam asistencija bio najbolji pojedinac utakmice, dok su se kod Zadra najviše istaknuli Chinanu Onuaku sa 17 poena i sedam skokova, Justin Carter s 14 i Kodi Justice s 13 koševa.

Mornar je na vrhu ljestvice s 15 pobjeda u 19 nastupa, druga je Igokea (14-4), treća Mega (13-6), a četvrta Cedevita Olimpija (14-3). Split je sa 6-13 na osmom mjestu, Cibona je deseta s učinkom 6-11, a Zadar je na 12. poziciji sa 6-10.

Za dva dana, u subotu, Zadar će gostovati u Podgorici kod Budućnosti (21.00). Istog dana će Cibona igrati protiv Partizana u Beogradu (19.00), dok će Split u utakmici 20. kola u ponedjeljak, 8. ožujka (21.00), ugostiti Crvenu zvezdu.

Prije utakmice protiv Zvezde, Splićani su odradili zaostali susret 14. kola hrvatskog prvenstva. Split je pobijedio 86-81 Vrijednosnice iz Osijeka.

'Žute' su do pobjede predvodili Marin Marić sa 17 koševa, Luka Babić s 13 i Pavle Marčinković s 12 poena. Kod gostiju je najbolji bio Robert Kujundžić s 21 košem, osam skokova i šest asistencija.

Nakon 22 odigrana kola vodeći Zadar ima učinak 18-4. Split, Cibona i Gorica imaju po 17 pobjeda i pet poraza, a u međusobnim dvobojima Splićani imaju prednost pa zauzimaju drugo, Cibona treće, a Gorica četvrto mjesto. Peta je Sonik Puntamika (12-10), Adria Oil Škrljevo je na šestom mjestu (11-11), a s istim učinkom (11-11) je Zabok na sedmoj poziciji. Osma je Šibenka s 10-12.

Borbu za opstanak u elitnom društvu vodit će Vrijednosnice Osijek (6-16), Alkar (6-16), Furnir (4-18) i Hermes Analitica (3-19).

Iz lige izravno ispada zadnja momčad, a predzadnja će u doigravanje za mjesto u HT Premijer ligi. Prvih osam momčadi će se plasirati u četvrtfinale doigravanja za naslov prvaka.

Pred klubovima je još 11 kola trećeg kruga, nakon kojeg će biti poznato tko će u doigravanje, a tko će preseliti u niži rang natjecanja.