Malo su pobrkali lončiće: Svi bi Majera, ali za 2,3 milijuna eura

Milan je već ranije bacio oko na Lovru i njegov je skaut bio i na utakmici Dinama i Feyenoorda u Maksimiru. A u red su stali i Borussia Dortmund, Leeds, Sevilla i Valencia

<p><strong>Zoran Mamić</strong> nije baš po mnogo stvari oduševio Dinamove navijače, igra, rezultati i pogotovo atmosfera oko kluba (što se odražava na posjet utakmicama) nisu na razini Bjeličina Dinama. Ali za jednu je veliku stvar Zoki zaslužan: preporod Lovre Majera.</p><p>Kod Bjelice Majer nije dobivao toliko prilike i već su krenula pitanja što se to događa s (po)najvećim talentom. No, kod Mamića je proigrao i s 22 godine postao ono što smo od njega i očekivali: motor i mozak momčadi.</p><p>Ove sezone <strong>Majer</strong> u deset utakmica ima po tri gola i asistencije.</p><p>Eh sad, kako to već ide s tvornicom talenata kao što je Dinamo, brzo su se javili veliki kupci. A svi dobro znaju da u Maksimiru rijetko mogu naletjeti na bofl robu...</p><p>Milan se javio još prije nekog vremena, a Calciomercato je objavio da će već na zimu postati prva meta talijanskog velikana. Usporedili su ga s <strong>Lukom Modrićem</strong>, naveli kako je moderan vezni igrač, koji vješto zna zabiti gol i asistirati.</p><p>Milanovi su skauti bili na utakmici Dinama i Feyenoorda, ali mediji su počeli prenositi informaciju da bi Majerova cijena bila 2,3 milijuna eura. E, to ipak neće moći!</p><p>Taj je iznos, naime, Lovrina procijenjena vrijednost prema Transfermarktu, ali već kod idućeg osvježavanja podataka za HNL bit će značajno veća, a Dinamo Majera sigurno neće pustiti za manje od deset, pa i 15 milijuna eura. Lovro je ugovorom vezan do ljeta 2023. godine, a tek treba (vjerojatno nakon Eura) zakoračiti u A reprezentaciju. Tako da 2,3 milijuna eura... hahaha!</p><p>U red za Majera, donose talijanski mediji, stali su i Borussia Dortmund, Leeds, Sevilla i Valencia.</p>