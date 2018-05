Mama brani, kći zabija: Željka je s 47 debitirala i za repku...

Bilo mi je u počeku neobično igrati s mamom, i obiteljske svađe donijeti na teren pred druge cure. Ali bolje da se mama bavi sportom, nego da doma gleda TV, nasmijala se Roberta Kos (26).

A zapravo je baš njezina mama Željka Ilijašev bila inicijator da mama i kćer zaigraju zajedno u istoj ekipi hokeja na travi.

- Bilo je to prije pet godina, u sport sam se zaljubila jer mi se nećak bavio hokejom, a i mlađa kći trenirala je 10 godina. HK Trešnjevka nije imala ženski klub i zato smo ga i osnovali - rekla je Željka, koja je prvi put u životu hokej na travi zaigrala s 45 godina.

Danas ima 50, a da su godine samo broj gospođa Željka je pokazala zaigravši čak i za reprezentaciju.

- Prije sam bila samo mama koja radi i razvozi svoju djecu na sportove. Nisam ni u ludilu mislila da ću zaigrati za bilo kakvu državnu selekciju, no prije tri godine pozvana sam u B reprezentaciju. A, koliko ću još igrati hokej? Koliko budem mogla - kaže mama Željka.

I sad nekoliko važnih informacija, hokej na travi je nakon nogometa sport koji se na svijetu najviše igra, registrirano je ukupno tri milijuna igrača, najstariji je momčadski sport, datira još iz stare Grčke, a igrali su ga i bivša engleska premijerka Margaret Thatcher, Kate Middleton, vojvotkinja od Cambridgea te glumci Emma Watson, Jennifer Lawrence i Heath Ledger. I da, lopte mogu dosegnuti brzinu i od 180 km/h. Ovoj posljednji podatak posebno se tiče gospođe Željke. Ona je, naime - golmanica.

- Nije me strah brzih loptica, dobro smo zaštićeni. A i brzine su kod nas dosta sporije. Možda dobijem koju masnicu, no ništa ozbiljnije. Golman mora imati posebne papučice, štitnike za noge, prsobran, rukavice, masku i palicu. Danas mi treba samo pet minuta da to sve navučem na sebe, prije mi je trebalo i 15 minuta. Masa opreme je oko desetak kilograma - rekla je Željka, koja je gotovo od prvog treninga stala na gol.

- Mlađa kćer bila je golmanica tako da sam imala opremu. Probala sam igrati, ali ne mogu pratiti taj tempo - kaže Željka.

Roberta se ni u ludilu s mamom ne bi mijenjala na golu.

- Nemam baš nikakvu želju da me gađaju lopticama, a i nemam baš živaca gledati druge kako igraju, ja sam ipak žena od akcije, moram biti u igri - nasmijala se Roberta, koja ne bi nikad voljela igrati protiv mame.

- U nekim situacijama bilo bi mi možda lakše, ono kad me naljuti pa se mogu ispucati. Međutim, bilo bi mi žao mami zabiti gol, ili slučajno je ozlijediti - kaže Roberta.

Mami Željki i ne bi tako teško palo da joj je kćer s druge strane terena.

- Možda bi bio veći gušt. Sigurno bi se natjecale koja će bolje odigrati, hoće li ona zabiti gol, ili ću joj obraniti - rekla je Željka.

Kad gledate hokej na travi vjerojatno prvo što se pitate je: ‘Koliko igrača ima problema s leđima?’ Ta česta pogrbljenost sigurno mora imati posljedice.

- Kod igrača su najčešće ozljede masnice i ogrebotine od padova, no pri većim opterećenjima i nakon dužeg razdoblja treniranja, od 15-20 godina, stradaju koljena i kralježnica - istaknula je Roberta.

Kolege sa Željkina posla bili su u čudu kad im je rekla da se počela ozbiljno baviti hokejom na travi.

- Da, neki se čude, a neki se dive. Došli su i na utakmicu, i ostali su šokirani. Kao golman imam vrlo energične pokrete, a oni me poznaju kao mirnu i usporeniju osobu - rekla je Željka.

Hrvatska ženska reprezentacija na listi najboljih svjetskih ekipa je na 37 mjestu. S obzirom na financijske uvjete to uopće nije ni loše.

- U Hrvatskoj se od hokeja na travi ne može živjeti. Ukupno ima 1000 igrača, a vrlo malo njih su profesionalci - kaže Željka.

- U Nizozemskoj je hokej drugi sport iza nogometa, sve igračice u prvoj ligi su plaćene - ubacila se Roberta, koja je ujedno i trenerica mačevanja mlađih dobnih skupina.

Mama i kći pokrenule su brojne žene da se priključe HK Trešnjevci, a to im je i bio cilj. Ima ih nekoliko iznad 40 godina u ekipi, ali i iznad 50 godina.

- Nakon što smo mama i ja počele puno se drugih roditelja čija djeca treniraju hokej priključilo ekipi. Dosta smo proširili taj krug igrača i igračica te je hokej u Trešnjevci postao više obiteljski sport, nego što je profesionalan. Cilj nam je zabava i druženje. Zato i pozivam sve da nam se pridruže u HK Trešnjevka, a mi možemo obećati dobru obiteljsku atmosferu, puno grickalica i partije - poručila je Roberta.