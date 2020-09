Cvetana se u pauzi od tenisa posvetila obiteljskom \u017eivotu i kreiranju \u017eenske odje\u0107e i lifestyle branda, Pironetic. Sina Aleksandra rodila je 2018. godine i vjerojatno se nije nadala povratku u sam vrh tenisa \u010demu se i sama za\u010dudila nakon pobjede u prvom kolu nad Ljudmilom Samsonovom.

Mama Cvetana tri godine nije igrala pa izbacila Grand Slam pobjednicu: A sad - na Donnu

WTA je donio poseban zakon o rodiljama povratnicama na teren i Pironkova je tu vidjela svoju priliku koju je jednostavno morala iskoristiti. Hrvatska tenisačica priječi joj put do osmine finala

<p><strong>Donnu Vekić </strong>(24) u 3. kolu US Opena čeka bugarska tenisačica koja je izbivala s teniskih terena duge tri godine, <strong>Cvetana Pironkova </strong>(32). Donna je u ovom meču favorit, no tenis, pogotovo ženski, je nepredvidiv.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Donna se provodi u Zadru</strong></p><p>Nerangirana Pironkova je u 2. kolu izbacila dvostruku Grand Slam pobjednicu <strong>Garbine Blanco Muguruzu</strong> (Roland Garros 2016., Wimbledon 2017.) više od tri godine nakon posljednjeg nastupa u All England Clubu.</p><p>Tenisačica koja je u svojoj karijeri osvojila samo jednu titulu Apia Internationala u Sydneyu 2014. u karijeri je od tenisa zaradila 4,5 milijuna eura. Najbolje rangirana je bila u rujnu 2010. godine kad je bila na 31. mjestu WTA ljestvice. </p><p>Vrijeme je prolazilo, bila je daleko od povratka na teren, a onda je WTA donio poseban propis o rodiljama povratnicama na teren i Pironkova je tu vidjela svoju priliku. </p><p>Cvetana se u pauzi od tenisa posvetila obiteljskom životu i kreiranju ženske odjeće i lifestyle branda, Pironetic. Sina Aleksandra rodila je 2018. godine i vjerojatno se nije nadala povratku u sam vrh tenisa čemu se i sama začudila nakon pobjede u prvom kolu nad <strong>Ljudmilom Samsonovom</strong>.</p><p>- Bit ću iskrena. Nisam očekivala pobjedu, ali mi je neizmjerno drago. Prvi meč nakon tri godine, bila sam prilično dobra i sviđa mi se kako sam igrala - rekla je Bugarka.</p><p>Nakon pobjede protiv Španjolke bila je jako ponosna na sebe.</p><p>- Bilo je jako teško ući u meč. Udarala je jako dobro i trebalo mi je vremena da prilagodim svoju igru. Trudila sam se biti tamo i vraćati loptice u teren. Malo po malo i našla sam svoj ritam i počela dobro udarat. Jako, jako sam sretna jer sam pobijedila u ovom meču - rekla je Pironkova, ne skrivajući sreću što je osvojila čak 93 posto poena kad bi pogodila prvi servis. </p><p>Naša Donna Vekić je za dlaku u prvom kolu izbjegla poraz od Kristine Pliškove, a u drugom kolu lako se obračunala sa Rumunjkom Tig 6-2 6-1. Nadamo se da će Donna nastaviti niz, a da će Pironkova svoju sreću naći na jednom od sljedećih turnira. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>