Mamić će ostati trener Dinama

Nikakvo novo lice neće sletjeti na klupu "modrih" za pohod na Ligu prvaka, bit će to sportski direktor Zoran Mamić, koji je već jednom na isti način došao i ostao tri godine. Razlog? Racionalizacija u krizi

<p>Iznenađenje se na Maksimiru nije dogodilo, <a href="https://www.24sata.hr/sport/dinamo-je-blijed-los-i-nemocan-igraci-moraju-vratiti-strast-na-klupi-ce-ostati-zoran-mamic-706702" target="_blank">kao što smo i najavili</a>. Slovenski izbornik <strong>Matjaž Kek</strong> prošli tjedan odbio je dolazak u Dinamo, a hrvatski prvak nije htio tražiti nikakvo drugo rješenje. Sportski direktor <strong>Zoran Mamić</strong> (48), bivši trener i dosadašnji privremeni trener, od srijede je i službeno trener prve momčadi i za iduću sezonu.</p><p><strong><a href="https://gnkdinamo.hr/hr/Novosti/Clanak/zoran-mamic-ostaje-trener-dinama" target="_blank">Priopćenje Dinama</a> prenosimo u cijelosti:</strong></p><p><em>Uprava GNK Dinamo donijela je odluku o imenovanju Zorana Mamića za glavnog trenera prve momčadi kluba.</em></p><p><em>Prilikom donošenja ove odluke vodili smo računa da Zoran Mamić kao bivši trofejni igrač, kapetan momčad, dugogodišnji sportski direktor a od 2013. do 2016. glavni trener, najbolje poznaje sustav Dinama. To je osobito važno u svjetlu činjenice da će odmah po završetku postojeće sezone biti započeta nova sezona, u kojoj su naše ambicije osvajanje novog naslova prvaka Hrvatske i plasman u neku od UEFA liga.</em></p><p><em>U trenerskom mandatu Zorana Mamića osvojili smo pet trofeja, igrali Europa ligu te Ligu prvaka u kojoj pamtimo veliku pobjedu nad Arsenalom u Maksimiru. On je u tom razdoblju promovirao i dao priliku nizu mladih igrača poput Marka Pjace, Danija Olma, Nikole More, Borne Sose, Filipa Benkovića, Filipa Brekala, Amera Gojaka. Uspjesi koje je Zoran Mamić ostvario i u svojoj inozemnoj trenerskoj karijeri u kojoj je sa Al Ainom igrao finale Svjetskog klupskog prvenstva dodatno osnažuju odluku o njegovoj imenovanju na mjesto trenera 1. momčadi GNK Dinamo.</em></p><p><em>Uz posao glavnog trenera Zoran Mamić će zadržati i funkciju sportskog direktora. Ovim imenovanjem gospodina Mamića na dvostrukoj funkciji nastavljamo s racionalizacijom i odgovornim poslovanjem sukladno svjetskoj gospodarskoj krizi uzrokovanoj pandemijom COVID 19.</em></p><h2>Već viđen scenarij</h2><p>Mamić je bio vrlo uspješan kao glavni trener u Maksimiru od 2013. do 2016., osvojivši tri uzastopna naslova prvaka, među kojima je onaj povijesni bez poraza u sezoni 2014/15. Uzeo je i dva Kupa. I tada je prvo došao kao privremeno rješenje pa ostao.</p><p>S "modrima" se rastao 2016. i otišao u Saudijsku Arabiju, u Al-Nassr, pa Al Ain u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a nakon kratkoga prošlogodišnjeg mandata i otkaza u Al-Hilalu u Saudijskoj Arabiji vratio se u Dinamo i preuzeo funkciju sportskog direktora unatoč osuđujućoj nepravomoćnoj presudi od četiri godine i 11 mjeseci zatvora zbog izvlačenja 116 milijuna kuna iz Dinama.</p><p>- Neki novinari već su me proglasili krivim. Temelj svakog pravosuđa je presumpcija nevinosti, pa i ovdje. Ne treba stvarati famu. Ja vrlo mirno i dobro spavam. Da mislim da sam nešto zgriješio, ne bih bio ovdje pred vama - rekao je prošle godine na predstavljanju.</p><p>Njegov brat bjegunac od hrvatskog pravosuđa <strong>Z.M. (61)</strong>, koji je nepravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja novca iz Dinama, iz svoje oaze u Međugorju stalno prati što se događa u Maksimirskoj 128.</p><p>- Ne mogu vam ni prepričati što on priča na temu Dinama, stvarno treba ići na promatranje - nasmijao se Zoran u intervjuu u veljači ove godine i dodao:</p><p>- To je nemoguće, pa mi se čujemo desetak puta na dan i pričamo samo o Dinamu, igračima, momčadi, uvjetima... Vjerujte, mi ne pričamo o sudskim procesima, jako malo i o našim obiteljima, sve se svodi samo na Dinamo, nevjerojatno. Ali sad je puno mirniji nego prijašnjih godina, s njime je sad puno lakše raditi i razgovarati.</p><h2>Može raditi najmanje godinu dana</h2><p>Da je Zoran dobio mjesec dana višu kaznu, po automatizmu bi završio u istražnom zatvoru i u Remetincu bi čekao pravomoćnu presudu. Ovako vodi Dinamo, a to bi moglo ostati tako, u za njega najnepovoljnijem slučaju, još najmanje godinu dana.</p><p>Žalbe Mamića, <strong>Damira Vrbanovića</strong> i <strong>Milana Pernara</strong> nalaze se na Vrhovnom sudu a na njegovim internetskim stranicama vidljivo je da on ove godine nije sazvao javnu sjednicu na kojoj bi sudac izvjestitelj trebao upoznati sudsko vijeće s predmetom.</p><p>Nakon što je zakaže sud je, pojasnio je Nacional u svibnju, dužan pozvati okrivljenike i sjednica se bez njih može održati tek ako su oni uredno obaviješteni i nisu se odazvali, odnosno ako nisu izvijestili sud o promjeni boravišta.</p><p>Kako je Mamić u bijegu evidentno je da će ta činjenica moći poslužiti kao povod za odgodu, a treba ukalkulirati još i eventualno izbjegavanje primanja poziva preostalih okrivljenika i njihovih odvjetnika, potom zahtjeve za odgodu zbog zdravstvenih razloga i slično. Kad se jednog dana sjednica održi Vrhovni sud presudu može prihvatiti, preinačiti (povećati ili smanjiti kaznu) ili vratiti predmet na ponovno suđenje.</p><p>Ako ga vrati na ponovno suđenje, Zoran Mamić može odahnuti. Do nove nepravomoćne presude proći će najmanje godina, ako mu Vrhovni sud potvrdi presudu onda će morati u zatvor, no i s time može mjesecima otezati zbog razno raznih razloga, no ako mu sud povisi kaznu za barem mjesec dana isti dan će ga potražiti policija i odvesti u zatvor. No kako sjednica još nije niti zakazana do toga će opet proći najmanje pola godine.</p><p>Što se tiče Z.M. (61), njemu je za sada svejedno. Kupa se i uživa u Neumu, a troškove mu plaća Dinamo koji je, prema optužnicama, oštetio za više od 300 milijuna kuna.</p>