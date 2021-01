Dinamo je u Rovinju s 2-1 svladao mađarski MOL Fehervar, tom pobjedom i zaključio zimske pripreme u Rovinju. Za "modre" su zabili Oršić i Petković, dok je jedini strijelac za Mađare bio Zivzivadze. Zoran Mamić je prije tog dvoboju svojim igračima pripremio i jednu trening utakmicu protiv B momčadi, igralo se 2x20 minuta, a jedini gol na tom je dvoboju zabio Hajrović.

- Hvala Bogu sve je završilo bez ozljeda, izuzev Gvardiola koji je prije dva dana na treningu malo uganuo gležanj, tako da danas s njim nismo željeli previše riskirati. Vrlo gruba i teška utakmica, više je bila neprijateljska, a što se same igre tiče obrambeni dio momčadi je bio bolji nego vezni red i napad. Ali razumiljivo je to, deset dana smo jako teško trenirali, vidjelo se da su noge još uvijek teške i da nam fali svježine. Imamo sada par dana do Rijeke, siguran sam da ćemo tu biti dobri - rekao je poslije utakmice Zoran Mamić, pa nastavio:

- Očekuje nas ta zaostala utakmica s Rijekom, znamo da se radi o jako dobroj, agresivnoj i čvrstoj momčadi. Organizirani su, mogu biti vrlo opasni, ali mi se moramo koncentrirati samo na nas, dignuti razinu svoje igre na nivo s kojim smo završili jesenski dio sezone i onda neće biti problema. Pripreme? Zadovoljan sam, sve je prošlo bez ikakvih ozljede, osim te manje od Gvardiola. Odradili smo planirano, čak i više od toga, a svi igrači su pokazali želju, htijenje i energiju, to je najvažnije za trenera.