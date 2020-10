'Mamić nije htio da odem, bio sam svima omiljeni suigrač...'

<p>Baš mi je žao što odlazim, ostao sam veliki dužnik zagrebačkoj publici, nisam pokazao sve što znam. Ipak, otišao sam jer mi je Ufa ponudila bolji status i minutažu.</p><p>Rekao nam je to danas čekajući let za Rusiju iz Srbije donedavni pričuvni napadač Dinama, a od jučer ruskog prvoligaša Ufe, <strong>Komnen Andrić</strong> (25).</p><p>Srpski je napadač za milijun eura došao iz zaprešićkog Intera, ali u Dinamu je sakupio samo 19 nastupa i šest golova.</p><p>- Prije nekoliko dana razgovarao sam sa <strong>Zoranom Mamićem</strong>, on nije bio za to da idem - kazao nam je Andrić pa dodao:</p><p>- Teško mi je što odlazim, u ovom klubu bilo mi je najljepše u karijeri. Budite sigurni, nije ovo zbogom, vratit ću se u Dinamo, sigurno.</p><p>Jeste li počastili suigrače?</p><p>- Tek kad u Rusiji sjedne prva plaća, haha. Ma, nisam, u klubu je zabranjeno naručivanje cateringa zbog ovih korona-mjera.</p><p>Koji vam je bio najljepši trenutak u Dinamu?</p><p>- Debitantski gol, pa kad sam pustio Toliću da puca penal..., bilo ih je. Ulasci u Ligu prvaka i Europsku ligu. S kim sam u svlačionici bio najbolji? Sa svima, bez kurtoazije. A i za mene kažu da sam bio omiljeni suigrač...</p><p>Otišao je na posudbu s pravom otkupa ugovora.</p><p> </p><p>- Apsolutno ću se vratiti u Dinamo, sigurno ovo nije zbogom - zaključio je Andrić.</p>