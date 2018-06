Mamić postaje naš najplaćeniji trener! Produžio je s Al Ainom

Zoran Mamić (46) ostaje trener Al Aina, s kojim je ove sezone osvojio dvostruku krunu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Bivši trener zagrebačkog Dinama i saudijskog kluba Al Nassra potpisao je ugovor do kraja sljedeće sezone, priopćio je Al Ain na službenim stranicama.

Kako doznaju 24sata, plaća bivšega hrvatskog reprezentativca navodno će biti neviđena za hrvatske prilike, veća i od one Nike Kovača, koji će u Bayernu po sezoni zarađivati između četiri i pet milijuna eura.

- Zadovoljstvo je raditi ovdje. Fokusirat ću se na želju svojih igrača da postanu bolja momčad. Uživam raditi s njima - rekao je Mamić.

