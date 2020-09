Mamić sretan: Kuglice su nam se konačno malo nasmiješile

<p>Dinamo će ugostiti play-off Europske lige 1. listopada, tako su odlučile kuglice. Na Maksimir stiže pobjednik dvoboja između malteške<strong> Floriane </strong>i estonske <strong>Flore Tallinn</strong>.</p><p>Za Dinamo je ovo vrlo povoljan ždrijeb i veliko čudo bi se trebalo dogoditi da 'modri' ne osiguraju skupinu Europske lige i da na račun kluba sjedne barem tri milijuna eura, kad već nije 15 od Lige prvaka.</p><p>Trener hrvatskog prvaka, <strong>Zoran Mamić</strong>, zadovoljan je povoljnim ždrijebom i uvjeren je u prolaz Dinama</p><p>- Kuglice su nam se napokon malo nasmiješile, igramo domaću utakmicu u koju Dinamo ulazi kao apsolutni favorit. Ali naravno treba ispoštovati i respektirati i jednog i drugog protivnika. Čekamo sad par dana da vidimo koji će to biti pa krećemo u pripremu za tu utakmicu - izjavio je strateg 'modrih' Zoran Mamić</p><p>Dinamo, podsjetimo, nije uspio ponoviti lanjski rezultat i plasirati se u Ligu prvaka te se oprostio od nje porazom od Ferencvaroša, istog kojeg su 'tukli' prije godinu dana rezultatom 4-0 u gostima, s ukupnih 5-1.</p><p>-Želimo u hrvatskom prvenstvu nastaviti niz pobjeda, respektiramo Slaven Belupo. Pokazali su se kao dobra momčad koju vodi izvrsni trener Stipić. Igraju dopadljivo, lepršavo, mogu biti vrlo opasni, a to su dokazali svojim rezultatima tako da moramo biti maksimalno ozbiljni da bi nastavili niz pobjeda što je jedino što želimo iz ove utakmice, a to su tri boda - prokomentirao je sljedeći susret u domaćem prvenstvu Zoran Mamić pa se osvrnuo na spremnost u momčadi:</p><p>- Nemamo nikakvih problema s ozljedama tako da svi konkuriraju i možemo izabrati najboljih 11.</p>