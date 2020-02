Mamić tvrdi da je uvijek bio za ime Dinamo, ali snimka ne laže

Predsjedniče, navijači žele da se vrati ime. Sjećam se, da je pokojni predsjednik na te moje riječi udario šakom o stol i rekao: "I ti si na liniji London - Bruxelles - Manolić". Ja sam rekao: "Dobro, ali navijači to žele".

Tim riječima obratio se Zdravko Mamić 20 godina nakon povratka imena Dinamo iz Bosne i Hercegovine. Što se točno događalo iza četiri zida vjerojatno nikad nećemo saznati, jer neki sudionici nisu živi. No, ono što možemo saznati je kako je Mamić govorio 1993., kad je klubu promijenjeno ime u Croatia. Na toj zabranjenoj Latinici BBB-i nisu došli jer je gost bio Mamić.

- I onda kad se sve to išlo integrirati, kako je moj predsjednik rekao, sveto ime Croatia, došlo je do otpora, no ja vas uvjeravam da u mnogim glavama i ozbiljnijih naših navijača i Bad Blue Boysa sazrijeva misao da se klub treba zvati Croatia. Kao što se borimo na prvoj liniji fronti, tako se borimo i s imenom Croatia, kojeg ćemo nositi časno u Europi. Kad u Europi izgovorite Dinamo, odmah vas trpa u režimski sustav. Da bismo sve to pomirili, zašto ne bismo nosili časno ime Croatia - rekao je, između ostalog, Mamić te 1993.

Bad Blue Boysi objavili su priopćenje, točnije post na službenoj Facebook stranici grupe o Mamiću tada i sada.

- Što se tiče uloge emigriranog "svjedoka vremena" u prvoj polovici 90-ih kada je zajedno s Blaževićem vodio klub, ponovit ćemo da je u više navrata pokušavao nagovoriti vodeće ljude naše grupe na prihvaćanje imena "Croatia" ili barem na neutralno navijanje za "Plave". Uz to, aktivno je sudjelovao u zatvaranju drugog BBB Fan Cluba u jesen 1994. godine i time borbi za ime Dinamo nanio ogromnu štetu. Ubrzo je i sam bio protjeran iz kluba, a vratio se "kao najveći Dinamovac" nakon Tuđmanove smrti s jednim jedinim ciljem kojeg je nažalost i ostvario - dio je iz priopćenja Boysa.

