Mamić utakmicu izgubio onog trenutka kad je izvadio Majera, Dilaver ponovno katastrofalan

Joško Gvardiol platio je danak neiskustvu, ali nije mu ni lako igrati uz Dilavera. On kao da je glavom negdje drugdje. Mamić je, iz ne znamo kojih razloga, izvadio izvrsnog Majera i - promašio

<p>Nogometaši <strong>Dinama </strong>ispali su u trećem pretkolu kvalifikacija za Ligu prvaka od mađarskog <strong>Ferencvarosa</strong>. Prošle godine su ih izbacili, ali ove smo sezone gledali drugu priču. Što se promijenilo u godinu dana? Eh, Fradi tad nije imao Myrta Uzunija, dojučerašnjeg nogometaša Lokomotive.</p><h2>Pogledajte video: Petković proslavio 26. rođendan</h2><h2>Kako su igrali?</h2><p><u>Ferencvaros: 4-3-3</u></p><p><strong>Denes Dibusz</strong> (7) - Mađar je pokazao zašto na klupi Ferencvarosa sjedi Adam Bogdan, bivši golman Liverpoola. Fantastično je u završetku utakmice skinuo neugodnu loptu Jakića i bombu Gavranovića.</p><p><strong>Gergo Lovrencsics</strong> (7) - Kapetan Ferencvarosa slavenski korijena demonstrirao je sjajnu ofenzivnu igru. Poput brzog vlaka pobjegao je Oršiću u 2. minuti pa poklopio ubačaj Nguena i zabio za 1-0. Morao je izaći iz igre već u 25. minuti zbog ozljede.</p><p><strong>Miha Balažič </strong>(6,5) - Slovenac se cijelu utakmicu hrvao s Petkovićem, nije padao na njegove lažnjake i uspio ga je zatvoriti. </p><p><strong>Adnan Kovačević</strong> (6) - Kovačević je imao nekoliko nesigurnosti, ali to ne treba čuditi, tek je nedavno došao u klub iz Poljske. </p><p><strong>Eldar Čivić</strong> (6,5) - Nesuđeni dinamovac odigrao je vrlo dobru utakmicu u oba pravca. Poslao je nekoliko fantastičnih ubačaja i jednim klizećim startom krajem prvog poluvremena spasio gol-priliku Kastratija.</p><p><strong>David Siger </strong>(6) - Prošle godine zabio je gol Dinamu u remiju 1-1 na Maksimiru. Srećom, sad nije pogodio, a imao je sjajnu priliku glavom početkom drugog poluvremena. Inače, posao u sredini odradio korektno.</p><p><strong>Somalia</strong> (6) - Bio ga je pun teren, pokazao je dobru igru u oba pravca. Vidi se da je iskusan.</p><p><strong>Ihor Kharatin</strong> (6,5) - Ukrajinac je odigrao na iskustvo, izležavao se po terenu kad je bilo potrebno, igrao je alibi dodavanja kad je trebalo. Baš, onako, školski.</p><p><strong>Tokmac Nguen</strong> (7) - Norvežanin kenijskog porijekla definitivno je igrač za bolje klubove od Ferencvarosa. Fantastično je u 2. minuti izigrao Stojanovića i Gojaka pa krasno asistirao za gol. Oni nešto boljeg pamćenja sjetit će se da je namučio dinamovce i prošle godine u Zagrebu (1-1).</p><p><strong>Myrto Uzuni</strong> (6,5) - Znate onu dobru staru o pukovniku i pokajniku. Pa idemo redom... Bivši igrač Lokomotive još je prošle godine osjetio kako je to zabiti Dinamu, a pošlo mu je to za nogom i u ovom susretu pretkola Lige prvaka. Prvo je zabio autogol pa nekoliko minuta kasnije promašio i čistu priliku nakon slabije reakcije Gvardiola. Ipak, nije potonuo, u 65. minuti potegnuo je strašan sprint i zabio za 2-1.</p><p><strong>Franck Boli</strong> (5) - Bjelokošćanin je u Budimpeštu stigao prošle godine iz Norveške za nemalih milijun eura. Kad ti jedan od najskupljih igrača cijelu utakmicu ne primi loptu... E, onda imaš problem.</p><p><u>Zamjene:</u></p><p><strong>Endre Botka</strong> (5) - Igrao od 25. minute. Oršića je mogao zaustaviti samo grubim prekršajima. Jako nesiguran u predaji lopte, morali su 'modri' više napadati po toj strani.</p><p><strong>Isael </strong>(6) - Ušao u 67. minuti. Iako ima 32 godine, jako je brz i neugodan. Sreća za Dinamo da nije bio prisebniji u nekoliko situacija.</p><p><strong>Abraham Frimpong</strong> (6) - Ušao u 74. minuti. Stigao zaraditi i žuti karton zbog guranja Gavranovića. Prljavi posao je odradio jako dobro.</p><p>Trener: <strong>Serhij Rebrov</strong> (7) - Detektirao je da je Kovačević pao pa je uveo Ganca Frimponga. Također, uvođenjem Isaela pojačao je kontru. Taktički je nadmudrio Mamića.</p><p><u>Dinamo: 4-1-4-1</u></p><p><strong>Dominik Livaković</strong> (6,5) - Nema utakmice u kojoj ne obrani zicer. Tako je bilo i protiv Ferencvarosa, u 39. minuti skinuo je stopostotnu priliku Uzuniju, a u 45. pravovremenim istrčavanjem spasio čistu kontru. Brani u vrlo dobroj formi, nije uzalud najskuplji nogometaš hrvatskog prvaka. Kod golova je bio potpuno nemoćan.</p><p><strong>Petar Stojanović</strong> (5,5) - Znamo da mu igra u obrani nije jača strana. Naivno je ispao kod prvog gola, cijelu utakmicu stajao je previsoko. U 53. minuti mislili smo da nam se ukazao Dani Alves, kad je Stojanović fenomenalno prošao dva igrača i pucao, ali to je otprilike bilo to. Slovenac mora puno bolje.</p><p><strong>Emir Dilaver </strong>(5) - U prošlom kolu HNL-a bio je jedan od <strong>najlošijih </strong>protiv Hajduka, a s lošim igrama nastavio je i protiv Ferencvarosa. Odlaskom Bjelice kao da je izgubio na sigurnosti, nije tajna da je bio jedan od ljubimaca bivšeg trenera Dinama. Nekoliko nerezonskih proigravanja presjekli su mu igrači mađarskog prvaka, ali, srećom, nisu te prilike realizirali. Sad je jasno zašto Dinamo traži još jednog stopera...</p><p><strong>Joško Gvardiol</strong> (5,5) - Za nijansu bolji od Dilavera, ali nakon njegove greške Dinamo je primio gol za 2-1. Joško, u onoj situaciji moraš napraviti prekršaj! Nažalost, mladić je platio danak neiskustvu.</p><p><strong>Marin Leovac</strong> (6) - Jeste vidjeli kako su se uneredili kad smo počeli igrati. Ispalio je to jedan od najiskusnijih dinamovaca na kraju prvog poluvremena. Nažalost, dečki ga nisu poslušali, u drugom poluvremenu Dinamo nije bio konkretan. Leovac je dobro zatvorio svoju stranu, nije išao previše prema naprijed.</p><p><strong>Arijan Ademi</strong> (7) - Sjećate li se zadnje lošije utakmice Dinamova kapetana? Ponovno je odradio dobar posao, 'pojeo' je neugodnog Sigera, priključivao se napadu, a upravo je nakon njegova pokušaja glavom Uzuni postigao autogol. </p><p><strong>Amer Gojak</strong> (6) - Trkački je to opet bilo na jako visokoj razini, ali neke 'mušice' morat će izbiti iz glave. U 61. minuti jeftino zaradio žuti karton nakon što je laktom udario protivnika. Sjetit ćete se, tako je dobio drugi žuti karton protiv Hajduka prošle sezone. </p><p><strong>Lovro Majer</strong> (7) - Da će biti pravi, naznačio je još potkraj prošle sezone sjajnim igrama. Iskoristio je povjerenje Mamića i zagospodario veznom linijom Dinama, sreća pa ga nisu pustili u Birmingham. 'Beckhamovskim' loptama izluđivao je Mađare, nakon njegova ubačaja iz kornera pao je gol za 1-1.</p><p><strong>Lirim Kastrati</strong> (5,5) - Kosovar nije imao svoj dan. Išao je kao zeko iz reklame za baterije, ali zakazao je u realizaciji. Tako se ne mogu dobivati europske utakmice.</p><p><strong>Mislav Oršić</strong> (5,5) - Zaspao je kod prvog gola Mađara, a nije se proslavio baš ni u napadu. Ipak, dojma smo da ga je Mamić morao ostaviti u igri do kraja, ipak je to igrač koji ima potez.</p><p><strong>Bruno Petković</strong> (6) - Hrvao se rođendanski slavljenik s Mađarima koliko je mogao, prodavao je tunele, imao par krasnih proigravanja petom, rolao je..., ali do prave situacije nije došao. Tek mora uhvatit pravu formu, bit će prilike u utakmicama kvalifikacija za Europsku ligu.</p><p><u>Zamjene:</u></p><p><strong>Kristijan Jakić</strong> (6) - Ušao u igru u 60. minuti. Trudio se, bio je rastrčan, u 87. minuti skoro zabio i gol nakon jedne 'kifle'.</p><p><strong>Mario Gavranović</strong> (6) - Ušao u igru u 71. minuti. Unio je živost u napad Dinama, u sudačkoj nadoknadi snažno je tukao, ali golman mađarskog prvaka uspio je to skinuti.</p><p><strong>Luka Ivanušec</strong> (6) - Ušao u igru u 72. minuti. Pokušavao je napraviti višak, par puta prošli su mu driblinzi, ali nešto konkretnije u dvadesetak minuta nije uspio napraviti.</p><p>Trener: <strong>Zoran Mamić</strong> (5) - Kolega Rebrov potpuno ga je nadigrao. Zapravo, Ukrajinac je pobjedu odnio u vođenju same utakmice. Mamić je potpuno promašio vađenjem do tad najboljeg pojedinca Majera. Nevjerojatno je da nije prepoznao da je Botka na desnom boku mađarske momčadi najgori pojedinac, mogao je to do kraja utakmice Oršić iskoristiti, ali trener Dinama ga je zamijenio.</p>