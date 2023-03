Mamićevci napustili skupštinu Dinama, nema kvoruma! Evo tko će voditi maksimirski klub

Nakon dvosatne prepirke i poslije tri stanke suprotstavljene strane u Dinamu nisu se mogle dogovoriti oko izbora radnog predsjedništva ni verifikacije novih povjerenika, od kojih je sedam na strani Mirka Barišića. Ali struja aktualnog predsjednika nije imala dovoljno ruku da ih prihvati kao nove skupštinare i odnese pobjedu u Sheratonu.

Umjesto toga, nakon puno dobacivanja, uvreda i prepirki, struja bliska osuđenom bjeguncu Zdravku Mamiću napustila je skupštinu. Nije bilo kvoruma, ostalo je 37 ruku od 41, koliko je bilo potrebno pa skupština nije mogla ići dalje. Stala je već na prvoj točki dnevnog reda.

Što to znači za Dinamo?

Status quo nastavlja se do kraja aktualnog mandata Mirka Barišića, koji istječe početkom 2024. Nova bi se skupština trebala održati u prosincu, a klub će dotad voditi troje ljudi, Mirko Barišić kao predsjednik, Vlatka Peras kao predsjednica uprave i Dario Šimić kao novoimenovani član.

- Nemamo kvorum, on je 41, a kad nemamo tu brojku ne možemo birati druge članove. I koliko ja znam, do daljnjega, dok se ne izabere nova skupština. Hoće to biti za dva, tri, pet ili deset mjeseci nitko ne zna. Klubom do tada rukovodi uprava i predsjednik kluba. Tako nalaže zakon, ali ljudi, vi mi trebate. Moje je pravo da radimo zajednički na svim projektima, da radimo za Dinamo. Moramo ići dalje, ne možemo izabrati ni IO ni NO, ništa - rekao je Mirko Barišić.

U to vrijeme ispred Sheratona pjesma Bad Blue Boysa "a sad adio" i vatromet. Oni su najavili da će dati podršku predsjedniku Barišiću koji im je obećao promjenu statuta i veću uključenost u odlučivanje u klubu.

Njegova struja tako je odnijela malu pobjedu, a nova bitka zakazuje se za prosinac. Što daje prostora i jednoj i drugoj strani da skupi više ruku.

