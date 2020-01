Man City doveo 15 Instagram modela da... Razvesele igrače!

Manchester City je prošle nedjelje 'asfaltirao' jadnu Aston Villu u Birminghamu: 6-1. Nogometaši su za nagradu dobili ležeran ponedjeljak u Cheshireu, a isti dan su iz Italije su krenule vijesti kako na obližnju lokaciju s milanskog aerodroma Malpensa kreće 15 Instagram 'influencerki'.

Talijanski Dagospia sve je potkrijepio screenshotovima Instagram 'storieja' inače 'zaključanih' dama koje su pratiteljima uredno radile 'prijenos' svog puta od Milana do Knutsforda pa dijelom i samog boravka u resortu tj. priprema za susret sa nogometašima Cityja.

Dva dana kasnije sve je potvrdio i engleski Mirror donoseći i pojedinosti o tome kako su se djevojke nekoliko sati mogle relaksirati i uživati u luksuzu, a onda su autobusom odvedene na party sa zvijezdama Man Cityja.

Sve je potkrijepljeno manje-više neskrivenim objavama samih djevojaka, a na svjetlo dana izvučena su i neka od imena: Marta Tejada, Chiara Giuffrida (voditeljica sa Sport Italie i nekad kandidatkinja za Miss Italije), Amira Paula...

Zadaću da odaberu djevojke dobile su dvije talijanske PR agencije, a party je bio u Salford Quaysu, u instituciji koja se zove Reflexion Lounge. Zna se i da se 15 djevojaka u Mere Resort vratilo u četiri ujutro, a IG stories u međuvremenu su 'iscurile' dok su neke od 'influencerica' same brisale vlastite objave tj. fotografije iz Engleske.

Neki engleski mediji tvrde da je talijanskih gošći bilo i više, 22, te da je jedan od ljudi bliskih Man Cityju sve skupa organizirao puna dva mjeseca, a igračima je predstavljeno kao malo zakašnjeli znak pažnje za Božić.

Što će na sve reći supruge i djevojke koje nisu ni bile pozvane na Božićni domjenak usred siječnja tek će postati poznato, a navodno već kruže i 'off the record' komentari iz kluba u stilu 'Nema brige, to su samo bile cure iz milanskog Man City Fan Cluba'.

Ostaje nejasno, a o tome se decidarano još nisu izjasnili niti talijanski izvori bliski djevojkama, niti engleski izvori bliski Cityju, je li sve znao te možda čak i 'blagoslovio' Pep Guardiola ili je cijela fešta napravljena bez njegovog znanja i(li) dozvole.

Manchester City je nakon dvije kolosalne sezone ušao u 2019/20 u kojoj ima golemi zaostatak za Liverpoolom pa se već oprostio od obrane dvostrukog uzastopnoh naslove i usredotočio na ostvarenje nedosanjanog klupskog sna: osvajanje Lige prvaka.

Sve se češće najavljuje kako će Guardiola po isteku sezone otići iz prebogatog engleskog kuba u vlasništvu Abu Dhabi Grupe pa nakon četiri godine malo odmoriti i onda krenuti u nove izazove.

