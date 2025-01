Manchester City odrješuje kesu, Lens napravio posao 'stoljeća'! Gvardiolu stiže konkurencija

Manchester City ne pamti ovakvu krizu u kojoj se nalazi ove sezone, barem gledajući zadnjih desetak godina. "Građani" su daleko od svojih najboljih razina, u Premier ligi su trenutačno šesti sa 34 boda nakon 20 kola, a u Ligi prvaka su na 22. mjestu (24 prolaze dalje). Da ne riskiraju nastavak sunovrata, odlučili su reagirati na tržištu i dovesti pojačanja.

Nevjerojatan je posao Lens napravio s mladim Uzbekistancem Abdukodirom Khusanovom (20). Francuzi su ga doveli u ljeto 2023. za svega 100.000 eura, a sada ga prodaju za 50 milijuna! Khusanov je oduševio čelnike Cityja koji u njemu vide rješenje za velike obrambene probleme ove sezone.

Osim njega, koji je praktički gotova stvar (Fabrizio Romano je objavio "Here We Go"), engleski prvak radi na transferima još dvojice igrača.

Eintrachtov Omar Marmoush (25) apsolutni je hit Europe, s obzirom na to da je zabio 18 golova u 24 utakmice, uz 12 asistencija! Razgovori su u tijeku, ali Egipćanin definitivno neće biti jeftin. Prema Transfermarktu vrijedi 60 milijuna eura, ali Nijemci će vjerojatno tražiti znatno više.

Treće ime na kojem se radi jest 18-godišnji stoper iz Palmeirasa Vitor Reis. Brazilac vrijedi već 14 milijuna eura, a pod ugovorom je sve do 31. prosinca 2028., tako da će i njega City morati platiti.

Jedno ime koje se spominjalo u kontekstu dolaska na Etihad jest ono Martina Zubimendija iz Real Sociedada. Ipak, ako City iskešira 50 milijuna za Khusanova, 80-100 za Marmousha i nešto za Reisa, teško će biti prostora u financijskom fair playu za još jedno pojačanje...