Manchester City ponudio 80 milijuna eura za Gvardiola!

Da je izvanserijski talent, Joško Gvardiol (20) pokazao je još u Dinamu gdje je sa svega 18 godina postao nezamjenjiv. Taktički i tehnički potkovan, a zreo kao da već godinama igra u vrhunskom nogometu.

Ubrzo su se u Maksimirsku 128 sjatile brojne ponude europskih klubova koji su htjeli ugrabiti Dinamovo obiteljsko blago, a u konačnici je tu sreću imao Leipzig koji ga je doveo za 19 milijuna eura.

Iako mu je 20 godina i Bundesliga je za nekoliko stepenica više od HNL-a, fantastičnom Jošku to nije problem. Ustalio se u prvi sastav Leipziga, bilo na lijevom beku ili stoperu, on će svoj posao odraditi sjajno. Brz, neprelazan i čvrst u duelima, pravi autoritet na terenu. Za Leipzig je prošle sezone odigrao čak 40 utakmica, zabio dva gola i dvaput asistirao.

A Nijemci će imati velike probleme zadržati ga jer ovog ljeta ponude samo slijeću u Leipzig. Najveći europski klubovi žele hrvatskog reprezentativca, a posebno se ističe Chelsea. Kako su pisali njemački mediji, navodno je i sam trener Thomas Tuchel osobno nazvao Joška i iznio mu svoje planove, nadajući se kako će ga tako nagovoriti da dođe u London.

No, nagovorio ga ili ne, Leipzig ne pušta Gvardiola. Chelsea je prije nekoliko dana ponudio 40 milijuna eura i Tima Wernera, ali Leipzig je to glatko odbio. Prvo, ponuda ih nije zadovoljila, ali uz to bi i još barem jednu sezonu htjeli zadržati mladog stopera. Nisu primorani prodavati, a njegova vrijednost bit će samo sve veća i veća.

I nije Chelsea jedini. Spominjao se i interes Barcelone, i Pep Guardiola je veliki fan našeg reprezentativca, a kako piše Bild, Manchester City je ponudio 80 milijuna eura!

Ne samo da bi postao najskuplji hrvatski nogometaš u povijesti, već i jedan od najskupljih stopera. Igrao bi u jednoj od najboljih momčadi na svijetu pod ravnanjem velikog Pepa Guardiole, no ni ta bolesna cifra nije razuvjerila Leipzig. Zahvalili su se Cityju i poslali odbijenicu, piše Bild. Da je došlo do ovoga transfera, brkove bi omastio i Dinamo. Kako imaju 20 posto od sljedeće prodaje, hrvatskom prvaku bi pripalo 10 milijuna eura. Ni orali ni kopali.

Gvardiol je tek jednu sezonu odradio u klubu, ugovor ga veže do 2026. Leipzig ga ne želi još prodati jer zna da je ovome mladiću samo nebo granica i već sljedećeg ljeta mogli bi još više izvući, a ni Jošku se ne žuri. Ima priliku razvijati se i igrati bez pritiska, skupljati iskustvo u velikim utakmicama pa onda jednog dana skrasiti se u najboljim europskim klubovima.

I prema svemu sudeći, Guardiola će još neko vrijeme morati pričekati na Gvardiola.

Najčitaniji članci