Manchester United se polako budi, a New England Patriotsi sad nemaju pravo na novi kiks

Za vas smo izabrali pet parova koje biste mogli odigrati na svojim listićima za vikend.

<p>Za vas smo izabrali pet parova koje biste mogli odigrati na svojim listićima za vikend. Nekoliko se utakmica listića igra u subotu, a nekoliko u nedjelju.</p><h2><strong>Manchester United - Chelsea, tip 1</strong></h2><p>Manchester United je iznenadio PSG na Parku prinčeva, a prije toga je dobio Newcastle. To su dvije utakmice koje su dokaz kako se velikan s Old Trafforda polako budi. OK, nećemo reći da je United baš veliki favorit u derbiju protiv Chelseaja, ali koeficijent na "crvene vragove" je 2,50. To je koeficijent na koji se isplati probati na United. Bruno Fernandes, Rashford, Martial... Unitedova navala je srušila viceprvaka Europe u utorak, a mogla bi i Chelsea u subotu. Chelsea nije u nekoj bajnoj formi, remizirao je u posljednje dvije utakmice. Lani je na Old Traffordu u prvenstvu domaćin slavio čak 4-0.</p><h2><b>Atalanta - Sampdoria, tip više od tri gola</b></h2><p>Atalanta je u posljednjoj utakmici u Ligi prvaka kao gost u Danskoj zabila četiri gola. U posljednjoj je domaćoj utakmici u Serie A zabila pet komada Cagliariju. I Sampdoria je efikasna, Laziju je u posljednjem kolu zabila tri gola. Kad igra Atalanta, onda uvijek bude puno golova. Tako bi moglo biti i sad. Lako moguće da ova utakmica završi 3-2, 4-1. Atalanta ima slabiju obranu, ali zato je napad jako opasan. Koeficijent je 1,80</p><h2><strong>New England Patriots - San Francisco, tip 1</strong></h2><p>San Francisco je na omjeru 3-3, a New England je na omjeru 2-3. Prošle je sezone San Francisco igrao u Super Bowlu, ali ove sezone ne izgleda tako dobro. Njihov quarterback Jimmy Garoppolo ne igra tako dobro kao lani, a ako netko zna njegove tajne, onda je to New England čiji je dres nosio. Patriotsi su u posljednjem kolu doma iznenađujuće izgubili do Denvera i sad nemaju pravo na novi kiks kod kuće. Cam Newton je prebolio korona virus, mučio se u prvoj utakmici nakon bolesti, ali sad bi trebao biti na svojoj razini. Napad Patriotsa ne može zakazati drugu utakmicu zaredom. Koeficijent je 1,75. Isplati se odigrati na veliki New England.</p><h2><strong>Denver - Kansas City, tip 2</strong></h2><p>Aktualni osvajač Super Bowla je na omjeru 5-1. Kansas je doma iznenađujuće izgubio od Las Vegasa, ali je odmah u idućem kolu slavio na teškom gostovanju kod Buffala. Kansas je i ove sezone jedan od glavnih favorita za naslov. Ima momčad koja opet može otići do kraja. Denver nije niti sjena momčadi otprije par sezona. Patrick Mahomes i društvo bi morali dobiti ovaj susret. Koeficijent od 1,30 se mora uzeti.</p><h2><strong>Atletico - Betis, tip 1</strong></h2><p>Atletico je teško stradao kod Bayerna u prvome kolu Lige prvaka, ali ta momčad vrijedi puno više od tih 4-0. Imaju Madriđani samo četiri utakmice odigrane u La Ligi, dvije su dobili, a u dvije remizirali. Atletico je najavio borbu za naslov prvaka ove godine. Joao Felix i Luis Suarez bit će najveći aduti Atletica ove sezone. Koeficijent na Madriđane je 1,60. U posljednje je dvije domaće utakmice Atletico protiv Betisa slavio po 1-0.</p><p>Ako na ovih pet parova uložite 20 kuna, dobitak bi vam bio 327 kuna.</p>