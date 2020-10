Manchester utrpao pet komada Leipzigu, hat-trick Rashforda!

Manchester je napravio već pola posla prema prolasku skupine, nakon PSG-a nokautirao je i Leipzig uz tri gola Marcusa Rashforda. Do prve je pobjede stigla i Sevilla Ivana Rakitića

<p>Očekivala se uzbudljiva, napeta utakmica, a navijači <strong>Manchester Uniteda</strong> dobili su najljepšu moguću utakmicu. United je s čak 5-0 isprašio <strong>Leipzig </strong>na Old Traffordu, a za uspomenu loptu je sa sobom ponio<strong> Marcus Rashford.</strong></p><p>Dakako, to znači da je pao hat-trick, a mladi Englez, koji je ušao u 63. minuti, zabio je sva tri gola u razmaku od 18 minuta, u 74. 78. i 92. Domaćini su poveli u 21. minuti preko Greenwooda, a pogodio je još i Martial u 86. Nakon tri boda u Parizu Englezi su već s pola noge u nokaut-fazi.</p><p>U drugoj utakmici ove grupe PSG je slavio u gostima kod Istanbul Basaksehira s 2-0. Parižani su skupo platili prve bodove kod debitanta iz Turske jer se u 20. minuti ozlijedila brazilska zvijezda Neymar, koji se tako priključio dugoj listi ozlijeđenih igrača Parižana na kojoj su Marco Verratti, Mauro Icardi, Leandro Paredes, Julian Draxler i Juan Bernat. Prema prvim neprovjerenim informacijama u pitanju je aduktor lijeve noge. </p><p>Nakon neizvjesnog prvog dijela u drugom se "ukazao" Talijan Moise Kean te golovima u 64. i 79. minuti, oba puta na dodavanje Mbappea, spasio PSG neugodnosti. Turci su čak imali i bolje prilike, ali je briljirao vratar francuske momčadi Navas. </p><p><strong>Ivan Rakitić </strong>ušao je u 76. minuti u pobjedi Seville nad Rennesom 1-0, a odlučio je De Jong u 56. minuti. U prvoj utakmici grupe nogometaši Chelseaja slavili su kod Krasnodara s 4-0. Chelsea je pobijedio u prvoj, povijesnoj utakmici Lige prvaka u Krasnodaru jer je ta ruska momčad ove sezone prvi puta izborila najelitnije natjecanje Europe. </p><p>Englezi su već u 14. minuti mogli povesti, ali je Jorginho iz kaznenog udarca pogodio lijevu vratnicu. Ipak, u 37. minuti engleska ekipa je povela nakon što je Callum Hudson-Odoi udarcem po sredini vrata postigao gol, a u 76. minuti dosuđen je i drugi penal za Chelsea, koji je Timo Werner pretvorio u gol za 2-0. Samo četiri minute kasnije Marokanac Ziyech je iskoristio dodavanje Wernera za potvrdu pobjede londonske pobjede, a konačnih 4-0 postavio je Christian Pulisic u 90. minuti. Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić igrao je za Chelsea do 71. minute. </p><p>U skupini F U Dortmundu je Borussia Dortmund pobijedila Zenit s 2-0 golovima Sancha i Haalanda. Ruski sastav je držao 0-0 sve do 78. minute, kada je Sancho iz penala postigao prvi gol, a Norvežanin je pogodio u sudačkoj nadoknadi. <strong>Dejan Lovren</strong> je odigrao cijelu utakmicu za Zenit.</p><p>U drugoj utakmici Clubb Brugge i Lazio su odigrali 1-1 (Vanaken 42' - Correa 14').</p>