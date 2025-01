Mandić: Kos će odgovarati za to što mi je napravio. Dobio sam tri pločice i potražio psihologa

Matej Mandić neće nastupiti na Svjetskom prvenstvu. Pokušao je, htio, ali zdravlje je ipak važnije od svega, pa i nastupom kod kuće na takvom natjecanju.

Oporavlja se i bolje od očekivanja, ali nokaut koji mu je zadao Miloš Kos bio je pretežak da bi se stigao oporaviti na vrijeme i da bi lice, za golmana najosjetljivije područje, bilo spremno.

- Stvarno sam dobro nakon operacije koja je bila prije mjesec dana, tako da se polako vraćam u normalu što se tiče izgleda. Operacija je bila teška i zahtjevna, ali, evo, hvala Bogu da je sve prošlo u najbolje redu. Pukle su mi tri kosti u predjelu lica, dobio sam tri pločice u licu. ali imao sam sreće da me dobar doktor operirao, sve je riješeno u najboljem mogućem redu. Nadam se da će oporavak napredovati u najboljem redu, čekam da sve zaraste. Nisam više na popisu reprezentativaca, sigurno je to jako težak period za mene, ali nadam se da ću izaći što bolji iz toga - rekao je Mandić za Net.hr i nastavio.

- Moja je savjest čista. Što se tiče mene, ja mirno spavam, a sigurno da će Kos odgovarati za svoje posljedice i postupke koje je napravio.

Zagreb: Machineseeker EHF Liga prvaka, 3. kolo, RK Zagreb - Kolstad Handball | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Izbornik Sigurdsson dugo vas je čekao...

- Izbornik i ljudi u Savezu su mi bili podrška od prvog dana od kad se to dogodilo, ali doktor nije dopustio da nastupim. Kažem, još uvijek postoje male šanse, ali što se tiče mene kako se nosim sa ovim, jako teško, nikad ovo ne bih poželio nikom. Potražio sam pomoć kod psihologa, ali pomogli su mi svi ljudi kojih je bilo jako puno, moji prijatelji, bližnji, moja cura, oni su bili uz mene u svim trenucima i koji su mi olakšali situaciju koja i nije bila baš lijepa. I masu ljudi koje sam sretao po ulicama i koji su mi prilazili i davali mi podršku. To mi je davalo motiv i snagu da iz svega ovog izađem još i jači. Svi su bili uz mene. Svi su mi slali podrške podrške, to je nešto što te gura naprijed u cijeloj toj situaciji koja se dogodila. Kad vidiš da je cijela reprezentacija, svi ti silni igrači i treneri koji su mi se javljali bili uz mene, davali ti podršku, gura te naprijed i daje ti snagu u oporavku, kako fizičku, tako i psihičku. Ovo je jako teško s psihičke strane - nastavio je golman Zagreba.

- Kad sam bio u reprezentaciji svi su mi prišli, pitali što se dogodilo, zaželjeli mi brz oporavak. Vidi se da je i njih to sve pogodilo. Nadam se da to neće utjecati na njihovu izvedbu, na njih, momčad u cjelini, na rezultat na SP-u. To im može samo biti dodatni motiv da daju sve od sebe. Svi su mi podrška, nazvali su me, poslali mi poruku, uz mene su i to mi puno znači. Cijela je ekipa uz mene i nadam se što boljem rezultatu.

Što očekujete od reprezentacije na SP-u?

- Naravno da bih htio medalju, ali ne želim im stvarati nikakav pritisak, dovoljan im je pritisak što igraju kod kuće. Nadam se velikim stvarima jer igraju kod kuće, ali bit će teško. Bit će puna Arena i to će im biti podrška, ali to nosi i određeni pritisak. Ako dobro uđemo u turnir, dobijemo Bahrein i Argentinu, javit će nam se samopouzdanje i onda na valu te navijačke energije možemo daleko, možemo dobiti i Egipat. Dobrim otvaranjem turnira se može stvoriti euforija. Poznajem jako dobro Arenu, tu vibru, tri i pol godine igram u njoj, Arena te diže i kad krene to ludilo, možeš dobiti bilo koga. Znam to iz Lige prvaka sa Zagrebom, dobivali smo ekipe jače od nas. Nosila nas je euforija. Nadam se medalji, ali nije toliko realna možda ta situacija, ali nadam se tome.

Susret Zagreba i Montpelliera u osmini finala EHF Lige prvaka | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Golmani Kuzmanović, Pešić, Špikić?

- Uzdam se u njih, svakako. To su sve dobri dečki i odlični golmani. Kuzma je u stvarno odličnoj formi kao i Pešić isto tako, ove sezone brani dobro i svojim iskustvom može pridodati puno. Špikić je isto odličan, produžio je ugovor s Eisenachom. Imamo dobra tri golmana i ako ekipa pomogne može reprezentacija odraditi dobar posao.