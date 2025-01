Mandić otkrio hoće li prihvatiti ispriku Miloša Kosa: 'Pogodilo me jako što neću igrati na SP-u'

Matej Mandić (22) posljednjih nekoliko sezona jedan je od najboljih golmana u rukometnoj Ligi prvaka. Kada raskrili krila u zagrebačkoj areni, ne mogu mu ništa niti najbolji na svijetu. Prošle sezone odveo je Zagreb do osmine finala Lige prvaka, postao je i ključan član reprezentacije, a san mu je bio obući kvadratiće pred svojim navijačima i okititi se svjetskom medaljom. No, taj san uništio mu je suigrač Miloš Kos.

Pokretanje videa... 04:02 Sigurdsson: Mandić je otpao. Duvnjak: Bit će mi teško kada zadnji put čujem Lijepu našu... | Video: 24sata/pixsell

Hrvatski golman propustit će Svjetsko prvenstvo u rukometu koje se od 14. siječnja do 2. veljače igra u Hrvatskoj, Norveškoj i Danskoj. Naša reprezentacija će, ako se plasira, sve utakmice do finala igrati u Zagrebu, a umjesto da ih predvodi na parketu, Mandić će svoje suigrače bodriti s tribina. Prije više od mjesec dana Miloš Kos udario ga je u svlačionici i slomio mu kosti lica zbog čega je morao na operaciju. Nadao se nastupu, ali liječnici mu nisu dali zeleno svjetlo. Postoji šansa, ali je poprilično tanka.

Foto: RTL/Screenshot

- Nisam još ništa radio s loptom, ne znam kakva je situacija s tim. Napravit ću kontrolu početkom prvenstva pa ćemo vidjeti hoću li dobiti zeleno svjetlo od liječnika, ali nisam baš optimističan - rekao je Mandić za RTL.

Iza njega je najteži period u karijeri. Svjetsko prvenstvo trebalo je biti kruna napornog rada i sjajne forme koju je pokazivao na najvećoj rukometnoj sceni.

- Jako težak je period otkako sam saznao da neću igrati na prvenstvu, to me pogodilo. Mentalno jako teško to podnosim, ali radim na tome da izađem što jači iz svega.

Susret 9. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Nantesa | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Zagreb je nakon incidenta suspendirao Miloša Kosa, a kako je bilo jasno da ne mogu nastaviti suradnju u ovakvim okolnostima, prije nekoliko dana prodali su ga u njemački Erlangen za 200.000 eura. Srpski rukometaš se tim povodom prvi put oglasio nakon divljačkog ispada, oprostio se od Zagreba i ispričao Mandiću koji mu je bio prijatelj od djetinjstva.

- Ne bih to komentirao. Poslao mi je neku poruku poslije svega toga, ali ne želim o tome - kazao je hrvatski golman na tu temu.

Nekoliko dana bio s reprezentacijom pa je osjetio kako momčad diše uoči prvenstva. Možemo li prekinuti post i domoći se medalje?

- Igramo kući, pred svojom publikom. To nosi određeni pritisak, neće biti lako, ali mislim da nošeni punom arenom, mogu napraviti dobar rezultat. Kad igraš pred 15 tisuća ljudi, kad krene dobro, nitko te ne može zaustaviti - rekao je Mandić.