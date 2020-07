'Mandžukić ide u Fiorentinu! Zarađivat će 3 mil. € godišnje'

Dobro informirani Sport Italia piše kako je Mario Mandžukić dogovorio sve s Fiorentinom i da su preostale još formalne stvari nakon čega će potpisati ugovor na dvije godine...

<p>Inter, Lokomotiv Moskva, Benevento, a sada i Fiorentina. Otkako je raskinuo ugovor s katarskim Al Duhailom, stranice u talijanskim novinama pune su<strong> Marija Mandžukića</strong>. </p><p>Iako su mu 34. godine, hrvatski napadač će ovo ljeto biti jedna od traženijih roba na Apeninima, a već sada je mobitel njegovog agenta užaren od poziva silnih klubova. Nova na popisu je<strong> Fiorentina</strong> koja je već neko vrijeme u potrazi za robusnim napadačem, klasičnom devetkom koja će sa svojom osobnošću, trkom i karakterom podignuti momčad. Mandžo je jedan od rijetkih igrača koji posjeduje te karakteristike, a čini se da ga je 'Viola' zakaparila!</p><p>Dobro informirani<a href="https://www.football-italia.net/155932/fiorentina-close-mandzukic" target="_blank"> Sport Italia</a> piše kako je hrvatski napadač dogovorio sve s Fiorentinom i da su preostale još formalne stvari nakon čega će potpisati ugovor na dvije godine, plus još jednu. Mario je u Juventusu imao pet milijuna eura godišnje, u Kataru čak osam i bilo je jasno da mu klub iz Firenze ne može toliko priuštiti. Pa se došlo do kompromisa i Mandžo bi trebao na Artemio Franchiju zarađivati tri milijuna eura godišnje.</p><p>Fiorentinina misija tako će uskoro uspješno završiti. 'Angažirali' su Francka Riberyja koji je imao zadatak nagovoriti Mandžu da mu se pridruži u Firenzi, a čini se da je to i uspio. Njih dvojica igrala su zajedno u Bayernu dvije godine, a sada će svlačionicu dijeliti i u Fiorentini. </p><p>Bivši hrvatski reprezentativac tako se u Italiju vraća nakon samo sedam mjeseci. U Kataru mu se baš i nije svidjelo, a odigrao je svega sedam utakmica i zabio dva gola. No sada se vraća u Serie A gdje je dominirao s Juventusom posljednje četiri godine. Za prilagodbu će mu biti dovoljna i jedna utakmica, no jedino pitanje je forma obzirom na to da skoro godinu dana nije odigrao utakmicu na vrhunskoj razini, uzevši u obzir da ga Maurizio Sarri u prvom dijelu sezone nije nijednom koristio.</p><p>Mandžukić je za Juve odigrao 162 utakmice i zabio 44 gola uz 18 asistencija. Osvojio je četiri Serie A i tri Kupa. Da, Mario je u 34. godini života i što Fiorentina može dobiti od njega? Dobit će ljudinu, beskompromisnog borca, vođu i čovjeka koji će uvijek stati ispred svoje momčadi. Igrača za kojeg nema izgubljene lopte i duela te koji ne odustaje nikada od svog cilja. To je nešto što oni nemaju, a i to je nešto što danas ne možete pronaći na nogometnom tržištu. Zato je Mandžo unikatan i neuništiv...</p><p> </p>