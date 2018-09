'Mandžukić je uvijek prvi na lopti, ali nakupilo mu se umora'

Juventus je teže od očekivanog slomio otpor pretposljednjeg Frosinonea i golovima Ronalda i Bernardeschija u posljednjih deset minuta došao do 2-0 pobjede.

- Očekivali smo ovakvu utakmicu. Frosinone je u prošlom kolu primio pet golova protiv Sampdorije, a mi smo kod Valencije igrali s deset igrača 70 minuta. Najvažnije je bilo zadržati strpljivost - rekao je nakon utakmice trener stare dame Max Allegri pa objasnio rijedak potez u ovoj sezoni; postavljanje Dybale u početnu postavu:

- On mora igrati. Od njegovog dolaska u klub govorim da mu je najveća prednost fizička izdržljivost, odnosno koliko može pretrčati u jednoj utakmici i baš zato mora igrati što više.

- Dybala nema razloga osjećati anksioznost. Možete biti najbolji igrač svijetu, ali ako niste na 100% mentalno, onda će drugi doći do lopte prije vas. A Mandžukić je uvijek prvi na lopti! No, i on je danas ostavio slabiji dojam jer mu se nakupilo umora, što je normalno.

- Najvažnije je sada dodati gasa kako bismo povisili prednost pred pratnjom prije nego što nam dođu izravni okršaji - zaključio je Allegri čiji je Juventus prvi s maksimalnim učinkom, a s tri boda manje prati ga Napoli.