Mučile su ga ozljede, dugo nije igrao na ovoj razini, rekao je sportski direktor Milana Frederic Massara za Marija Mandžukića koji je u derbiju protiv Lazija igrao od prve minute.

Iako su Mandžo i ostatak momčadi razočarali navijače Rossonera zbog poraza kod Lazija (3-0), Masara je za Hrvata imao samo riječi hvale, te je stao u njegovu obranu.

- Izgleda sve bolje i vraća se, očekujemo da će igrati do kraja prvenstva u svakoj utakmici. Vjerujte mi, on nam je ključan igrač u borbi za Ligu prvaka. On ima srce šampiona, to se ne smije podcijeniti - rekao je.

Mandžukić je u susretu 33. kola talijanske lige u dresu Milana prvi put zaigrao od samog početka susreta, ali njegova momčad nije bila uspješna u osvajanju novih bodova.

Milan je nakon poraza pao na peto mjesto ljestvice Serie A, te su bodovno izjednačeni s Juventusom koji je četvrti i Napolijem.

U idućem kolu Milan će ugostiti Benevento.