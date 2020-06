Luka Modrić među 100 najboljih sportaša svijeta u 21. stoljeću!

<p>Španjolska <a href="https://especiales.marca.com/100-deportistas-siglo/index.html" target="_blank">Marca</a> birala je 100 najboljih sportaša svijeta 21. stoljeća. Naravno, birali su najboljih 100 sportaša od 2000. do lipnja 2020. godine. Dobitnik Zlatne lopte završio je na 91. mjestu.</p><p>Ovo je novo veliko priznanje za <strong>Luku Modrića</strong> (34), koji je posljednjih godina stalno jedan od najboljih veznjaka na svijetu, a prije godinu i pol proglašen je i najboljim igračem svijeta.</p><p>Osvojio je Modrić čak četiri naslova europskog prvaka s Realom, a zna se da je Marca medij koji je jako naklonjen "kraljevskom" klubu, odnosno praktički je Realov medij. Ne čudi stoga da je Modrić završio među 100 najboljih.</p><p>Na 100. mjestu završio je košarkaš Dallasa <strong>Luka Dončić</strong>, bivši igrač Real Madrida. </p><p>Marca je u odabiru došla do 31. mjesta. Idućih dana otkrit će tko je među 30 najboljih. Iza Modrića je završio i Tony Parker. Za očekivati je da među 30 najboljih sportaša 21. stoljeća budu Ronaldo, Messi, Federer, Nadal, Đoković, Bryant, Brady...</p><p>Modrić je u Real Madridu od 2012. godine. Klasu je pokazivao i u prijašnjim klubovima, ali je u Madridu pokazao zašto je jedan od najboljih veznjaka na svijetu.</p><p>Za hrvatsku reprezentaciju igra od 2006. godine, a zasad ima 127 nastupa. Odveo je Hrvatsku do srebra u Rusiji, a jasno je kako će "kockaste" predvoditi i na Euru 2021. godine. </p><p>Pisalo se o tome da će Modrić otići iz Reala, a na kraju ove sezone, ali moguće je i da karijeru završi u madridskom klubu. Godinama je jedna od najvažnijih karika Reala. Štoviše, pišu u Marci, "on nije samo jedan od najboljih veznjaka 21. stoljeća, nego i u povijesti".</p>